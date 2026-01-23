  1. В Україні

Кількість скарг на рейдерство в Україні падає, реєстраційні дії зростають – підсумки Мін’юсту

21:42, 23 січня 2026
Кількість оскаржуваних рішень зменшилася на 32,66%, тоді як кількість задоволених скарг зросла до 520.
У 2025 році в Україні зафіксовано зростання кількості реєстраційних дій у сферах нерухомості та бізнесу, при цьому зменшилася кількість скарг, що надходять до Офісу протидії рейдерству. Про це повідомили в Мін’юсті.

За минулий рік державні реєстратори прийняли 5 657 459 рішень у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно — на 4,26% більше, ніж у 2024 році. Кількість реєстраційних дій у сфері бізнесу зросла на 8,07% і становила 424 844 дії.

Водночас кількість скарг до Офісу протидії рейдерству зменшилася на 15,76% — із 2 259 у 2024 році до 1 903 у 2025 році. Зокрема, скарг у сфері державної реєстрації нерухомості стало на 18,14% менше, а у сфері бізнесу — на 5,74%. Кількість оскаржуваних рішень скоротилася на 32,66% — з 8 262 до 5 564.

Розгляд скарг показав, що 71,57% із них (1 362 скарги) були розглянуті колегіально, 12 скарг (0,63%) — одноособово по суті, а 391 скаргу (20,55%) повернуто скаржнику або залишено без розгляду. Показник задоволення скарг зріс на 7,87%: 520 рішень ухвалено на користь скаржників, що становить 38,18% від загальної кількості розглянутих скарг, тоді як у 2024 році цей показник становив 30,31%.

При цьому майже вдвічі зменшилася кількість скарг від юридичних осіб та майже у чотири рази — від органів державної влади. Натомість зросла кількість скарг, поданих суб’єктами державної реєстрації.

бізнес скарги Міністерство юстиції України

