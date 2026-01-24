Не платять зарплату, лікарняні чи відпускні під час війни: що робити працівнику

У Держпраці наголосили, що воєнний стан не скасовує обов’язок роботодавця здійснювати виплати, а більшість трудових гарантій для працівників у 2026 році збережені.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради розповіла що робити, якщо роботодавець не платить зарплату, лікарняні або відпускні під час війни.

Невиплата заробітної плати, лікарняних або відпускних — одне з найпоширеніших порушень трудових прав працівників, особливо в умовах воєнного стану.

Які кроки має зробити працівник, якщо йому не платять зарплату, лікарняні чи відпускні під час війни.

КРОК 1. З’ясуйте, що саме вам не виплатили

Найпоширеніші ситуації:

не виплачують заробітну плату або виплачують її частково;

не оплачено лікарняний;

не виплачені відпускні;

виплати затримуються місяцями без пояснень.

За законом:

заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

(з інтервалом не більше 16 календарних днів) — ст. 115 КЗпП;

відпускні виплачуються до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором — ст. 21 Закону «Про відпустки»;

лікарняні виплачуються після отримання роботодавцем фінансування від Пенсійного фонду України, але роботодавець зобов’язаний своєчасно подати заяву-розрахунок.

КРОК 2. Зафіксуйте порушення

Навіть якщо роботодавець обіцяє «заплатити пізніше», обов’язково збирайте докази:

трудовий договір або наказ про прийняття на роботу;

розрахункові листки (якщо видавалися);

табелі обліку робочого часу;

е-лікарняний або наказ про надання відпустки;

листування з роботодавцем (месенджери, електронна пошта).

Ці матеріали знадобляться для перевірки або судового захисту.

КРОК 3. Зверніться до роботодавця письмово

Рекомендується подати:

службову записку або письмову вимогу про виплату заборгованості.

Навіть короткий текст є достатнім:

«Прошу виплатити заборгованість із заробітної плати за ___ місяць у розмірі ___ грн».

Збережіть копію документа або доказ його надсилання.

КРОК 4. Подайте скаргу до Держпраці

Якщо реакції немає — звернення до Держпраці.

Як подати скаргу: письмово або через електронні сервіси із зазначенням:

даних роботодавця;

суті порушення;

періоду невиплати.

За зверненням працівника Держпраці має право провести позапланову перевірку навіть під час воєнного стану (ст. 16 Закону №2136-ІХ).

КРОК 5. Звернення до суду — ефективний спосіб захисту

Працівник має право:

подати позов про стягнення заборгованості;

не сплачувати судовий збір у спорах про зарплату;

звернутися до суду без обмеження строку давності щодо вимог про оплату праці (ч. 2 ст. 233 КЗпП України).

Суд може стягнути:

заборгованість із виплат;

компенсацію втрати частини доходів у зв’язку із затримкою (ст. 34 Закону «Про оплату праці»);

середній заробіток за час затримки — у разі звільнення працівника (ст. 117 КЗпП);

судові витрати з роботодавця.

Якщо не оплатили лікарняний треба перевірити:

чи відкрито е-лікарняний;

чи передав роботодавець дані до ПФУ;

чи не було зафіксовано порушення режиму лікування.

Формулювання «через війну лікарняні не платимо» — незаконне.

Війна не звільняє роботодавця від обов’язку оформити документи та забезпечити виплату.

Громадянам нагадують:

відпускні мають бути виплачені заздалегідь;

направлення у відпустку без виплат — порушення закону;

примусова відпустка «за власний рахунок» — незаконна.

Чого не варто робити:

мовчки чекати місяцями;

звільнятися «за власним бажанням», не отримавши борг;

працювати без оформлення, сподіваючись на виплати;

погоджуватися на усні обіцянки.

Короткий чек-лист

гроші не платять → фіксуйте порушення;

немає реакції → письмова вимога;

далі — звернення до Держпраці;

паралельно або одразу — суд;

війна ≠ відсутність трудових прав.

Невиплата заробітної плати, лікарняних або відпускних залишається порушенням трудового законодавства навіть в умовах воєнного стану. Працівники мають дієві правові механізми для захисту своїх прав, а своєчасне реагування значно підвищує шанси довести факт порушення.

