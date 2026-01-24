  1. В Україні

Не платять зарплату, лікарняні чи відпускні під час війни: що робити працівнику

07:54, 24 січня 2026
У Держпраці наголосили, що воєнний стан не скасовує обов’язок роботодавця здійснювати виплати, а більшість трудових гарантій для працівників у 2026 році збережені.
Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради розповіла що робити, якщо роботодавець не платить зарплату, лікарняні або відпускні під час війни.

Невиплата заробітної плати, лікарняних або відпускних — одне з найпоширеніших порушень трудових прав працівників, особливо в умовах воєнного стану.

Які кроки має зробити працівник, якщо йому не платять зарплату, лікарняні чи відпускні під час війни. 

КРОК 1. З’ясуйте, що саме вам не виплатили

Найпоширеніші ситуації:

  • не виплачують заробітну плату або виплачують її частково;
  • не оплачено лікарняний;
  • не виплачені відпускні;
  • виплати затримуються місяцями без пояснень.

За законом:

  • заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць
  • (з інтервалом не більше 16 календарних днів) — ст. 115 КЗпП;
  • відпускні виплачуються до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором — ст. 21 Закону «Про відпустки»;
  • лікарняні виплачуються після отримання роботодавцем фінансування від Пенсійного фонду України, але роботодавець зобов’язаний своєчасно подати заяву-розрахунок.

КРОК 2. Зафіксуйте порушення

Навіть якщо роботодавець обіцяє «заплатити пізніше», обов’язково збирайте докази:

  • трудовий договір або наказ про прийняття на роботу;
  • розрахункові листки (якщо видавалися);
  • табелі обліку робочого часу;
  • е-лікарняний або наказ про надання відпустки;
  • листування з роботодавцем (месенджери, електронна пошта).

Ці матеріали знадобляться для перевірки або судового захисту.

КРОК 3. Зверніться до роботодавця письмово

Рекомендується подати:

службову записку або письмову вимогу про виплату заборгованості.

Навіть короткий текст є достатнім:

«Прошу виплатити заборгованість із заробітної плати за ___ місяць у розмірі ___ грн».

Збережіть копію документа або доказ його надсилання.

КРОК 4. Подайте скаргу до Держпраці

Якщо реакції немає — звернення до Держпраці.

Як подати скаргу: письмово або через електронні сервіси із зазначенням:

  • даних роботодавця;
  • суті порушення;
  • періоду невиплати.

За зверненням працівника Держпраці має право провести позапланову перевірку навіть під час воєнного стану (ст. 16 Закону №2136-ІХ).

КРОК 5. Звернення до суду — ефективний спосіб захисту

Працівник має право:

  • подати позов про стягнення заборгованості;
  • не сплачувати судовий збір у спорах про зарплату;
  • звернутися до суду без обмеження строку давності щодо вимог про оплату праці (ч. 2 ст. 233 КЗпП України).

Суд може стягнути:

  • заборгованість із виплат;
  • компенсацію втрати частини доходів у зв’язку із затримкою (ст. 34 Закону «Про оплату праці»);
  • середній заробіток за час затримки — у разі звільнення працівника (ст. 117 КЗпП);
  • судові витрати з роботодавця.

Якщо не оплатили лікарняний треба перевірити:

  • чи відкрито е-лікарняний;
  • чи передав роботодавець дані до ПФУ;
  • чи не було зафіксовано порушення режиму лікування.

Формулювання «через війну лікарняні не платимо» — незаконне.

Війна не звільняє роботодавця від обов’язку оформити документи та забезпечити виплату.

Громадянам нагадують:

  • відпускні мають бути виплачені заздалегідь;
  • направлення у відпустку без виплат — порушення закону;
  • примусова відпустка «за власний рахунок» — незаконна.

Чого не варто робити:

  • мовчки чекати місяцями;
  • звільнятися «за власним бажанням», не отримавши борг;
  • працювати без оформлення, сподіваючись на виплати;
  • погоджуватися на усні обіцянки.
  • Короткий чек-лист
  • гроші не платять → фіксуйте порушення;
  • немає реакції → письмова вимога;
  • далі — звернення до Держпраці;
  • паралельно або одразу — суд;
  • війна ≠ відсутність трудових прав.

Невиплата заробітної плати, лікарняних або відпускних залишається порушенням трудового законодавства навіть в умовах воєнного стану. Працівники мають дієві правові механізми для захисту своїх прав, а своєчасне реагування значно підвищує шанси довести факт порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
зарплата Держпраці

