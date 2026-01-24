Не платят зарплату, больничные или отпускные во время войны: что делать работнику

В Гоструда отметили, что военное положение не отменяет обязанность работодателя производить выплаты, а большинство трудовых гарантий для работников в 2026 году сохранены.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета рассказала, что делать, если работодатель не выплачивает зарплату, больничные или отпускные во время войны.

Невыплата заработной платы, больничных или отпускных — одно из самых распространённых нарушений трудовых прав работников, особенно в условиях военного положения.

Военное положение не отменяет обязанность работодателя осуществлять выплаты, а большинство трудовых гарантий для работников в 2026 году сохранены.

Какие шаги должен предпринять работник, если ему не выплачивают зарплату, больничные или отпускные во время войны.

ШАГ 1. Выясните, что именно вам не выплатили

Самые распространённые ситуации:

не выплачивают заработную плату или выплачивают её частично;

не оплачен больничный;

не выплачены отпускные;

выплаты задерживаются месяцами без объяснений.

Согласно закону:

заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц

(с интервалом не более 16 календарных дней) — ст. 115 КЗоТ;

отпускные выплачиваются до начала отпуска, если иное не предусмотрено законодательством, трудовым или коллективным договором — ст. 21 Закона «Об отпусках»;

больничные выплачиваются после получения работодателем финансирования от Пенсионного фонда Украины, однако работодатель обязан своевременно подать заявление-расчёт.

ШАГ 2. Зафиксируйте нарушение

Даже если работодатель обещает «заплатить позже», обязательно собирайте доказательства:

трудовой договор или приказ о приёме на работу;

расчётные листки (если выдавались);

табели учёта рабочего времени;

электронный больничный или приказ о предоставлении отпуска;

переписку с работодателем (мессенджеры, электронная почта).

Эти материалы понадобятся для проверки или судебной защиты.

ШАГ 3. Обратитесь к работодателю письменно

Рекомендуется подать:

служебную записку или письменное требование о выплате задолженности.

Даже краткий текст является достаточным:

«Прошу выплатить задолженность по заработной плате за ___ месяц в размере ___ грн».

Сохраните копию документа или доказательство его отправки.

ШАГ 4. Подайте жалобу в Гоструда

Если реакции нет — обращение в Гоструда.

Как подать жалобу: письменно или через электронные сервисы с указанием:

данных работодателя;

сути нарушения;

периода невыплаты.

По обращению работника Гоструда имеет право провести внеплановую проверку даже во время военного положения (ст. 16 Закона №2136-ІХ).

ШАГ 5. Обращение в суд — эффективный способ защиты

Работник имеет право:

подать иск о взыскании задолженности;

не уплачивать судебный сбор по спорам о заработной плате;

обратиться в суд без ограничения срока давности по требованиям об оплате труда (ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины).

Суд может взыскать:

задолженность по выплатам;

компенсацию потери части доходов в связи с задержкой (ст. 34 Закона «Об оплате труда»);

средний заработок за время задержки — в случае увольнения работника (ст. 117 КЗоТ);

судебные расходы с работодателя.

Если не оплатили больничный, необходимо проверить:

открыт ли электронный больничный;

передал ли работодатель данные в ПФУ;

не было ли зафиксировано нарушение режима лечения.

Формулировка «из-за войны больничные не платим» — незаконна.

Война не освобождает работодателя от обязанности оформить документы и обеспечить выплату.

Гражданам напоминают:

отпускные должны быть выплачены заранее;

направление в отпуск без выплат — нарушение закона;

принудительный отпуск «за свой счёт» — незаконен.

Чего не стоит делать:

молча ждать месяцами;

увольняться «по собственному желанию», не получив долг;

работать без оформления, рассчитывая на выплаты;

соглашаться на устные обещания.

Краткий чек-лист

деньги не платят → фиксируйте нарушение;

нет реакции → письменное требование;

далее — обращение в Гоструда;

параллельно или сразу — суд;

война ≠ отсутствие трудовых прав.

Невыплата заработной платы, больничных или отпускных остаётся нарушением трудового законодательства даже в условиях военного положения. Работники имеют действенные правовые механизмы для защиты своих прав, а своевременное реагирование значительно повышает шансы доказать факт нарушения.

