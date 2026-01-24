Не платят зарплату, больничные или отпускные во время войны: что делать работнику
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета рассказала, что делать, если работодатель не выплачивает зарплату, больничные или отпускные во время войны.
Невыплата заработной платы, больничных или отпускных — одно из самых распространённых нарушений трудовых прав работников, особенно в условиях военного положения.
Военное положение не отменяет обязанность работодателя осуществлять выплаты, а большинство трудовых гарантий для работников в 2026 году сохранены.
Какие шаги должен предпринять работник, если ему не выплачивают зарплату, больничные или отпускные во время войны.
ШАГ 1. Выясните, что именно вам не выплатили
Самые распространённые ситуации:
- не выплачивают заработную плату или выплачивают её частично;
- не оплачен больничный;
- не выплачены отпускные;
- выплаты задерживаются месяцами без объяснений.
Согласно закону:
- заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц
- (с интервалом не более 16 календарных дней) — ст. 115 КЗоТ;
отпускные выплачиваются до начала отпуска, если иное не предусмотрено законодательством, трудовым или коллективным договором — ст. 21 Закона «Об отпусках»;
больничные выплачиваются после получения работодателем финансирования от Пенсионного фонда Украины, однако работодатель обязан своевременно подать заявление-расчёт.
ШАГ 2. Зафиксируйте нарушение
Даже если работодатель обещает «заплатить позже», обязательно собирайте доказательства:
- трудовой договор или приказ о приёме на работу;
- расчётные листки (если выдавались);
- табели учёта рабочего времени;
- электронный больничный или приказ о предоставлении отпуска;
- переписку с работодателем (мессенджеры, электронная почта).
Эти материалы понадобятся для проверки или судебной защиты.
ШАГ 3. Обратитесь к работодателю письменно
Рекомендуется подать:
- служебную записку или письменное требование о выплате задолженности.
Даже краткий текст является достаточным:
«Прошу выплатить задолженность по заработной плате за ___ месяц в размере ___ грн».
Сохраните копию документа или доказательство его отправки.
ШАГ 4. Подайте жалобу в Гоструда
Если реакции нет — обращение в Гоструда.
Как подать жалобу: письменно или через электронные сервисы с указанием:
- данных работодателя;
- сути нарушения;
- периода невыплаты.
По обращению работника Гоструда имеет право провести внеплановую проверку даже во время военного положения (ст. 16 Закона №2136-ІХ).
ШАГ 5. Обращение в суд — эффективный способ защиты
Работник имеет право:
- подать иск о взыскании задолженности;
- не уплачивать судебный сбор по спорам о заработной плате;
- обратиться в суд без ограничения срока давности по требованиям об оплате труда (ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины).
Суд может взыскать:
- задолженность по выплатам;
- компенсацию потери части доходов в связи с задержкой (ст. 34 Закона «Об оплате труда»);
- средний заработок за время задержки — в случае увольнения работника (ст. 117 КЗоТ);
- судебные расходы с работодателя.
Если не оплатили больничный, необходимо проверить:
- открыт ли электронный больничный;
- передал ли работодатель данные в ПФУ;
- не было ли зафиксировано нарушение режима лечения.
Формулировка «из-за войны больничные не платим» — незаконна.
Война не освобождает работодателя от обязанности оформить документы и обеспечить выплату.
Гражданам напоминают:
- отпускные должны быть выплачены заранее;
- направление в отпуск без выплат — нарушение закона;
- принудительный отпуск «за свой счёт» — незаконен.
Чего не стоит делать:
- молча ждать месяцами;
- увольняться «по собственному желанию», не получив долг;
- работать без оформления, рассчитывая на выплаты;
- соглашаться на устные обещания.
Краткий чек-лист
- деньги не платят → фиксируйте нарушение;
- нет реакции → письменное требование;
- далее — обращение в Гоструда;
- параллельно или сразу — суд;
- война ≠ отсутствие трудовых прав.
Невыплата заработной платы, больничных или отпускных остаётся нарушением трудового законодательства даже в условиях военного положения. Работники имеют действенные правовые механизмы для защиты своих прав, а своевременное реагирование значительно повышает шансы доказать факт нарушения.
