  1. В Украине

Не платят зарплату, больничные или отпускные во время войны: что делать работнику

07:54, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Гоструда отметили, что военное положение не отменяет обязанность работодателя производить выплаты, а большинство трудовых гарантий для работников в 2026 году сохранены.
Не платят зарплату, больничные или отпускные во время войны: что делать работнику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета рассказала, что делать, если работодатель не выплачивает зарплату, больничные или отпускные во время войны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Невыплата заработной платы, больничных или отпускных — одно из самых распространённых нарушений трудовых прав работников, особенно в условиях военного положения.

Военное положение не отменяет обязанность работодателя осуществлять выплаты, а большинство трудовых гарантий для работников в 2026 году сохранены.

Какие шаги должен предпринять работник, если ему не выплачивают зарплату, больничные или отпускные во время войны.

ШАГ 1. Выясните, что именно вам не выплатили

Самые распространённые ситуации:

  • не выплачивают заработную плату или выплачивают её частично;
  • не оплачен больничный;
  • не выплачены отпускные;
  • выплаты задерживаются месяцами без объяснений.

Согласно закону:

  • заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц
  • (с интервалом не более 16 календарных дней) — ст. 115 КЗоТ;
    отпускные выплачиваются до начала отпуска, если иное не предусмотрено законодательством, трудовым или коллективным договором — ст. 21 Закона «Об отпусках»;
    больничные выплачиваются после получения работодателем финансирования от Пенсионного фонда Украины, однако работодатель обязан своевременно подать заявление-расчёт.

ШАГ 2. Зафиксируйте нарушение

Даже если работодатель обещает «заплатить позже», обязательно собирайте доказательства:

  • трудовой договор или приказ о приёме на работу;
  • расчётные листки (если выдавались);
  • табели учёта рабочего времени;
  • электронный больничный или приказ о предоставлении отпуска;
  • переписку с работодателем (мессенджеры, электронная почта).

Эти материалы понадобятся для проверки или судебной защиты.

ШАГ 3. Обратитесь к работодателю письменно

Рекомендуется подать:

  • служебную записку или письменное требование о выплате задолженности.

Даже краткий текст является достаточным:

«Прошу выплатить задолженность по заработной плате за ___ месяц в размере ___ грн».

Сохраните копию документа или доказательство его отправки.

ШАГ 4. Подайте жалобу в Гоструда

Если реакции нет — обращение в Гоструда.

Как подать жалобу: письменно или через электронные сервисы с указанием:

  • данных работодателя;
  • сути нарушения;
  • периода невыплаты.

По обращению работника Гоструда имеет право провести внеплановую проверку даже во время военного положения (ст. 16 Закона №2136-ІХ).

ШАГ 5. Обращение в суд — эффективный способ защиты

Работник имеет право:

  • подать иск о взыскании задолженности;
  • не уплачивать судебный сбор по спорам о заработной плате;
  • обратиться в суд без ограничения срока давности по требованиям об оплате труда (ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины).

Суд может взыскать:

  • задолженность по выплатам;
  • компенсацию потери части доходов в связи с задержкой (ст. 34 Закона «Об оплате труда»);
  • средний заработок за время задержки — в случае увольнения работника (ст. 117 КЗоТ);
  • судебные расходы с работодателя.

Если не оплатили больничный, необходимо проверить:

  • открыт ли электронный больничный;
  • передал ли работодатель данные в ПФУ;
  • не было ли зафиксировано нарушение режима лечения.

Формулировка «из-за войны больничные не платим» — незаконна.

Война не освобождает работодателя от обязанности оформить документы и обеспечить выплату.

Гражданам напоминают:

  • отпускные должны быть выплачены заранее;
  • направление в отпуск без выплат — нарушение закона;
  • принудительный отпуск «за свой счёт» — незаконен.

Чего не стоит делать:

  • молча ждать месяцами;
  • увольняться «по собственному желанию», не получив долг;
  • работать без оформления, рассчитывая на выплаты;
  • соглашаться на устные обещания.

Краткий чек-лист

  • деньги не платят → фиксируйте нарушение;
  • нет реакции → письменное требование;
  • далее — обращение в Гоструда;
  • параллельно или сразу — суд;
  • война ≠ отсутствие трудовых прав.

Невыплата заработной платы, больничных или отпускных остаётся нарушением трудового законодательства даже в условиях военного положения. Работники имеют действенные правовые механизмы для защиты своих прав, а своевременное реагирование значительно повышает шансы доказать факт нарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]