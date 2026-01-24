Бізнес звільнили від штрафів за податкові порушення через відключення світла – Гетманцев

За словами Гетманцева, платники податків не нестимуть відповідальності за неподання звітності чи несплату податків через блекаути.

Платники податків, які через відключення електроенергії не встигли подати звітність, зареєструвати податкові чи акцизні накладні або сплатити податки, звільняються від відповідальності. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, відповідні норми були внесені до Податкового кодексу ще на початку повномасштабної війни. Вони передбачають звільнення платників від штрафів у разі відсутності можливості виконати податкові обов’язки, зокрема через відключення постачання електроенергії.

«Платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості виконання ними податкових обов’язків з подання податкової звітності, реєстрації податкових, акцизних накладних тощо, в тому числі й у зв’язку з відключенням постачання електроенергії. Однозначно і без будь-яких дискусій», – зазначив Гетманцев.

Водночас він звернувся до Міністерства фінансів та Державної податкової служби з вимогою терміново усунути проблеми у правозастосуванні.

Зокрема, голова комітету вважає неправомірними вимоги до бізнесу збирати численні документи для підтвердження форс-мажору. «Переконаний, достатнім і необхідним доказом є офіційне повідомлення про відключення на офіційних каналах енергогенеруючих компаній», – додав голова Комітету.

