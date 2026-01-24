  1. В Украине

Бизнес освободили от штрафов за налоговые нарушения из-за отключения света – Гетманцев

08:36, 24 января 2026
По словам Гетманцева, налогоплательщики не будут нести ответственности за непредставление отчетности или неуплату налогов из-за блэкаутов.
Бизнес освободили от штрафов за налоговые нарушения из-за отключения света – Гетманцев
Налогоплательщики, которые из-за отключения электроэнергии не успели подать отчетность, зарегистрировать налоговые или акцизные накладные или уплатить налоги, освобождаются от ответственности. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, соответствующие нормы были внесены в Налоговый кодекс еще в начале полномасштабной войны. Они предусматривают освобождение плательщиков от штрафов в случае отсутствия возможности выполнить налоговые обязанности, в частности из-за отключения электроэнергии.

«Налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае отсутствия возможности выполнения ими налоговых обязанностей по представлению налоговой отчетности, регистрации налоговых, акцизных накладных и т. п., в том числе и в связи с отключением электроэнергии. Однозначно и без каких-либо дискуссий», — отметил Гетманцев.

В то же время он обратился к Министерству финансов и Государственной налоговой службе с требованием срочно устранить проблемы в правоприменении.

В частности, председатель комитета считает неправомерными требования к бизнесу собирать многочисленные документы для подтверждения форс-мажора. «Убежден, достаточным и необходимым доказательством является официальное сообщение об отключении на официальных каналах энергогенерирующих компаний», – добавил председатель Комитета.

бизнес налоговая штраф / штрафы налоги Даниил Гетманцев

