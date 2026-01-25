Кого шукають роботодавці: найпопулярніші вакансії у сфері послуг, торгівлі та агросекторі

Служба зайнятості назвала професії, на які припадає понад чверть усіх вакансій в Україні.

Ринок праці в Україні демонструє чітку структуру попиту: найбільше вакансій зосереджено у сферах, які забезпечують повсякденне функціонування економіки — торгівлі, послуг, адміністрування та сільського господарства. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, яка проаналізувала кар’єрні групи за класифікатором професій.

Йдеться про розділ, що об’єднує технічних службовців, працівників торгівлі та сфери послуг, а також кваліфікованих робітників сільського і лісового господарств, риборозведення та рибальства. Упродовж минулого року в цих групах було зосереджено понад 117 тисяч вакансій, що становить 26% усіх пропозицій роботи в країні. Водночас саме ці напрями цікавили майже 173 тисячі шукачів роботи.

Технічні службовці: адміністратори і касири — в лідерах попиту

Група технічних службовців охоплює 211 професій. За рік роботодавці зверталися до Служби зайнятості з майже 25 тисячами вакансій у цьому сегменті. Найчастіше компанії шукали адміністраторів — понад 5,3 тисячі пропозицій. Друге місце посів касир торговельного залу (близько 4,5 тисячі вакансій), третє — службовець на складі (комірник) з майже 3,3 тисячі запитів.

Попит з боку шукачів роботи в цій групі майже дзеркально повторює пропозицію. Найчастіше українці цікавилися вакансіями касира торговельного залу (4,9 тисячі запитів) та адміністратора (4,8 тисячі). У трійці лідерів також листоноша (поштар) — близько 3,3 тисячі звернень.

Торгівля та послуги: продавці й кухарі залишаються ключовими

Сфера торгівлі та послуг налічує 209 професій і стала найбільш масовою за кількістю пропозицій — понад 82 тисячі вакансій за рік. Абсолютний лідер серед роботодавців — продавець продовольчих товарів (близько 19 тисяч пропозицій). Далі йдуть продавці-консультанти (майже 14 тисяч) і кухарі (понад 12 тисяч вакансій).

Саме ці професії виявилися найпопулярнішими і серед шукачів роботи. Вакансії продавця продовольчих товарів українці шукали 27 тисяч разів, кухаря — понад 16 тисяч, продавця-консультанта — більш як 15 тисяч разів. Стійкий інтерес також зберігався до професій охоронника, перукаря, офіціанта та бармена.

Агросектор: стабільний попит на робітничі спеціальності

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення і рибальства представлені 77 професіями. За рік Служба зайнятості зафіксувала майже 9,9 тисячі вакансій у цьому сегменті. Найчастіше роботодавці потребували робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва — понад 2 тисячі запитів. Далі йшли робітники фермерських господарств та озеленювачі.

Шукачі роботи також орієнтувалися насамперед на універсальні аграрні професії. Найбільше звернень було щодо вакансій робітників з комплексного обслуговування сільгоспвиробництва (понад 4,1 тисячі), лісокультурних і лісогосподарських робітників, а також працівників фермерських господарств.

Що показує статистика

Дані Служби зайнятості свідчать: український ринок праці залишається орієнтованим на практичні, прикладні професії, які забезпечують щоденні потреби суспільства — від торгівлі та харчування до адміністрування й агровиробництва. Саме ці напрями формують основу зайнятості та залишаються найбільш стійкими навіть у періоди економічної турбулентності.

