Податкова знижка: чи має фізична особа подавати довідки, які вже є в державних інформаційних базах

Платник податку зобов’язаний надати податковому органу всі необхідні документи та дані, якщо той цього вимагає в межах своїх повноважень, щоб підтвердити отримані доходи, право на податкову знижку та достовірність відомостей у декларації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба роз’яснює, чи повинна фізична особа – платник податку, яка бажає скористатися правом на податкову знижку, подавати разом із декларацією про майновий стан і доходи копії документів, дані про які вже містяться в інформаційних базах податкового органу.

Йдеться, зокрема, про реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також довідки з місця роботи щодо нарахованої заробітної плати, утриманого податку на доходи фізичних осіб і застосованої податкової соціальної пільги (за наявності) за відповідний звітний рік.

Порядок застосування податкової знижки визначений ст. 166 Податкового кодексу України.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Відповідно до п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Водночас, для документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки, контролюючий орган не має права вимагати від платника податку надання документів та/або їх копій, які містяться в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, банках (базах) даних органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, інформація з яких безоплатно отримується контролюючими органами відповідно до ПКУ та міститься в інформаційних базах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Отже, при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 859, з метою реалізації права на податкову знижку платник податку не зобов’язаний додавати копію реєстраційного номера облікової картки платника податків та довідку з місця роботи про нараховану заробітну плату, утриманий податок на доходи фізичних осіб та суму податкової соціальної пільги (за наявності) за звітний податковий рік.

Водночас, на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку на доходи фізичних осіб, та підтверджувати необхідними документами, достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.