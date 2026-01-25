  1. В Україні

У Держпраці пояснили, скільки триває нічна зміна та в яких випадках її не скорочують

11:33, 25 січня 2026
Нічним періодом вважають проміжок від 22:00 до 6:00, і зазвичай робота в цей час передбачає скорочення зміни на одну годину, але в умовах воєнного стану ці правила не діють.
У Держпраці пояснили основні норми щодо роботи в нічний час відповідно до трудового законодавства.

Згідно зі статтею 54 Кодексу законів про працю України, нічним вважається час з 22:00 до 6:00 ранку.

Під час нічної роботи тривалість зміни скорочується на одну годину, якщо інше не передбачено умовами виробництва. Це правило не поширюється на працівників, які вже мають скорочений робочий день, наприклад, через шкідливі умови праці.

У деяких випадках тривалість нічної зміни може дорівнювати денній — зокрема, у безперервних виробництвах або на змінних роботах при шестиденному робочому тижні.

Однак зазначені правила діють лише в мирний час. У період дії воєнного стану, відповідно до статті 8 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», ці норми не застосовуються.

