Зеленський та перша леді прибули до Вільнюса на річницю Січневого повстання, відео
09:44, 25 січня 2026
У Президента запланована зустріч з лідерами Литви та Польщі.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Вільнюса (Литва). Глава держави долучиться до заходів, присвячених річниці Січневого повстання.
За даними ЗМІ, Зеленський проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким. Зустріч відбудеться у форматі Люблінського трикутника.
