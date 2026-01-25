Зеленський та перша леді прибули до Вільнюса на річницю Січневого повстання, відео

У Президента запланована зустріч з лідерами Литви та Польщі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Вільнюса (Литва). Глава держави долучиться до заходів, присвячених річниці Січневого повстання.

За даними ЗМІ, Зеленський проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким. Зустріч відбудеться у форматі Люблінського трикутника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.