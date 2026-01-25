  1. В Україні
Зеленський та перша леді прибули до Вільнюса на річницю Січневого повстання, відео

09:44, 25 січня 2026
У Президента запланована зустріч з лідерами Литви та Польщі.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Вільнюса (Литва). Глава держави долучиться до заходів, присвячених річниці Січневого повстання. 

За даними ЗМІ, Зеленський проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким. Зустріч відбудеться у форматі Люблінського трикутника.

Литва Володимир Зеленський

