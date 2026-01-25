  1. В Україні

Кому в Україні виплачують лише соціальну пенсію — роз’яснення ПФУ

16:40, 25 січня 2026
Особа, яка має менше 15 років страхового стажу не має права на призначення пенсії за віком.
В Україні частина громадян після досягнення пенсійного віку не має права на страхову пенсію через відсутність необхідного стажу, тому їм призначається лише соціальна пенсія.

Пенсійний фонд нагадує, що з 1 січня 2026 року в Україні змінюються умови призначення пенсії за віком. Право на пенсію залежить від віку та кількості років страхового стажу. Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено можливість виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Вимоги до стажу у 2026 році:

  • для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки – не менше 23 років;
  • у 65 років – не менше 15 років.

Необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсій за віком, визначаються законом на дату досягнення пенсійного віку.

Для осіб, які досягли пенсійного віку в 2025 році, але вирішили звернутися за призначенням пенсії в цьому році, необхідний страховий стаж не 33 роки, а 32, тобто на момент досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Згідно з чинним законодавством особа, яка має менше 15 років страхового стажу не має права на призначення пенсії за віком, а лише на соціальні виплати після досягнення 65 років. Соціальна пенсія – це державна допомога тим, хто досяг пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу та не отримує інші пенсійні виплати.

У Пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає, що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Пенсійного фонду, незалежно від місця постійного проживання або в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).

До заяви про призначення пенсії необхідно додати такі документи:

  • паспорт або ID-картка з даними про місце проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей та інші);
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банківську установу);
  • жінки у разі зміни прізвища надають свідоцтво про шлюб;
  • документи, які засвідчують особливий статус особи.

