Обсяг готівки в обігу зріс: Гетманцев пояснив, чому це не означає перехід економіки у кеш

12:46, 25 січня 2026
У 2025 році обсяг готівки в обігу в Україні зріс на 12,6% — до 926,3 млрд грн.
У 2025 році українці використовували 926,3 млрд грн готівки, що на 12,6% (або 103,9 млрд грн) більше, ніж у 2024 році. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку України.

За його словами, наразі в готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 916,9 млрд грн та 15,2 млрд монет загальною вартістю 9,3 млрд грн. Найбільш поширеною залишається банкнота номіналом 500 грн — вона становить 26% від загальної кількості в обігу.

Найменш популярною є купюра 50 грн — 4,6%. Водночас кількість банкнот номіналом 200 грн скоротилася на 17,6%.

Як зазначають у НБУ, активніше використання готівки пояснюється сукупністю факторів, серед яких — зростання заробітних плат і соціальних виплат, стабільний споживчий попит, поступове сповільнення інфляції, а також ризики, пов’язані з війною.

При цьому Гетманцев наголошує, що зростання обсягів готівки не означає переходу фінансової системи «в кеш», попри привабливість таких заголовків. Для коректної оцінки він пропонує порівнювати обсяг готівки з валовим внутрішнім продуктом.

Так, на початку 2022 року готівка в обігу становила 11,5% ВВП, на кінець 2023 року — також 11,5% ВВП, на кінець 2024 року — 10,7% ВВП, а на кінець 2025 року, за прогнозом, цей показник знизиться до 10,4% ВВП.

