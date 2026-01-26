Допомога на поховання від роботодавця: коли ПДФО не сплачується і які суми підлягають оподаткуванню

Щодо оподаткування ПДФО допомоги на поховання, що виплачується роботодавцем родичам померлого працівника за останнім місцем роботи.

Роботодавці, які виплачують допомогу на поховання родичам померлого працівника за останнім місцем його роботи, мають враховувати податкові нюанси. Роз’яснення з цього питання надало Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Яка допомога не оподатковується

Згідно з Податковим кодексом України, кошти або вартість майна (послуг), надані роботодавцем як допомога на поховання працівника, не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи в межах установленого ліміту. Йдеться про виплату за останнім місцем роботи померлого, зокрема й у випадку, якщо він працював безпосередньо перед виходом на пенсію.

Неоподатковувана сума обмежується подвійним розміром соціальної податкової пільги, визначеної Податковим кодексом. У грошовому вимірі це становить:

7 520 грн — для 2023 року;

8 480 грн — для 2024 року;

8 480 грн — для 2025 року;

9 320 грн — для 2026 року.

Коли виникає податкове зобов’язання

Якщо сума допомоги на поховання перевищує встановлений ліміт, різниця підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Оподаткування відбувається під час нарахування або виплати такої допомоги роботодавцем.

Що варто знати роботодавцям і родичам

Фахівці наголошують: ключовим є дотримання граничних розмірів виплат, адже саме вони визначають, чи виникає обов’язок зі сплати ПДФО. Для родичів померлого працівника це означає можливість отримати частину допомоги без податкового навантаження, а для роботодавців — уникнути помилок під час нарахувань і звітності.

