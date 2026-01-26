  1. В Украине

Помощь на погребение от работодателя: когда НДФЛ не уплачивается и какие суммы подлежат налогообложению

07:54, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Относительно налогообложения НДФЛ помощи на погребение, выплачиваемой работодателем родственникам умершего работника по последнему месту работы.
Помощь на погребение от работодателя: когда НДФЛ не уплачивается и какие суммы подлежат налогообложению
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодатели, которые выплачивают помощь на погребение родственникам умершего работника по последнему месту его работы, должны учитывать налоговые нюансы. Разъяснения по этому вопросу предоставило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Какая помощь не облагается налогом

Согласно Налоговому кодексу Украины, денежные средства или стоимость имущества (услуг), предоставленные работодателем в качестве помощи на погребение работника, не включаются в налогооблагаемый доход физического лица в пределах установленного лимита. Речь идет о выплате по последнему месту работы умершего, в том числе в случае, если он работал непосредственно перед выходом на пенсию.

Необлагаемая сумма ограничивается двойным размером социальной налоговой льготы, определенной Налоговым кодексом. В денежном выражении это составляет:

  • 7 520 грн — для 2023 года;
  • 8 480 грн — для 2024 года;
  • 8 480 грн — для 2025 года;
  • 9 320 грн — для 2026 года.

Когда возникает налоговое обязательство

Если сумма помощи на погребение превышает установленный лимит, разница подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц. Налогообложение происходит в момент начисления или выплаты такой помощи работодателем.

Что важно знать работодателям и родственникам

Специалисты отмечают: ключевым является соблюдение предельных размеров выплат, поскольку именно они определяют, возникает ли обязанность по уплате НДФЛ. Для родственников умершего работника это означает возможность получить часть помощи без налоговой нагрузки, а для работодателей — избежать ошибок при начислениях и отчетности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]