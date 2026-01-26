Помощь на погребение от работодателя: когда НДФЛ не уплачивается и какие суммы подлежат налогообложению

Работодатели, которые выплачивают помощь на погребение родственникам умершего работника по последнему месту его работы, должны учитывать налоговые нюансы. Разъяснения по этому вопросу предоставило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Какая помощь не облагается налогом

Согласно Налоговому кодексу Украины, денежные средства или стоимость имущества (услуг), предоставленные работодателем в качестве помощи на погребение работника, не включаются в налогооблагаемый доход физического лица в пределах установленного лимита. Речь идет о выплате по последнему месту работы умершего, в том числе в случае, если он работал непосредственно перед выходом на пенсию.

Необлагаемая сумма ограничивается двойным размером социальной налоговой льготы, определенной Налоговым кодексом. В денежном выражении это составляет:

7 520 грн — для 2023 года;

8 480 грн — для 2024 года;

8 480 грн — для 2025 года;

9 320 грн — для 2026 года.

Когда возникает налоговое обязательство

Если сумма помощи на погребение превышает установленный лимит, разница подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц. Налогообложение происходит в момент начисления или выплаты такой помощи работодателем.

Что важно знать работодателям и родственникам

Специалисты отмечают: ключевым является соблюдение предельных размеров выплат, поскольку именно они определяют, возникает ли обязанность по уплате НДФЛ. Для родственников умершего работника это означает возможность получить часть помощи без налоговой нагрузки, а для работодателей — избежать ошибок при начислениях и отчетности.