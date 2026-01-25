На Закарпатті депутату райради оголосили підозру через приховані мільйони в декларації

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради.

Депутата Берегівської районної ради в Закарпатській області підозрюють у поданні неправдивих відомостей у декларації, а також у легалізації майна, яке, за даними слідства, могло бути набуте злочинним шляхом. Сума незадекларованих активів і доходів, за оцінками правоохоронців, становить понад 8,3 мільйона гривень. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Як повідомляється, під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат навмисне не зазначив значну частину майна та фінансових надходжень. Йдеться, зокрема, про автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності з дружиною, а також багатомільйонні доходи, що не відповідали задекларованому рівню прибутків.

Слідчі окремо проаналізували фінансові операції, пов’язані з автомобілем Mercedes-Benz S-Class. У жовтні 2022 року транспортний засіб преміумкласу було придбано за 3,75 млн гривень, попри те що задекларовані та підтверджені доходи депутата за більш ніж 20 років підприємницької діяльності становили лише 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль продали, а виручені кошти спрямували на особисті витрати, однак ці фінансові операції не були відображені в декларації.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

