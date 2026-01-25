Їхали на відпочинок: на Закарпатті автобус з дітьми злетів з траси та перекинувся, є постраждалі
На Закарпатт мікроавтобус Mercedes Sprinter, який віз дітей з Києва на відпочинок, раптово з’їхав з траси та перекинувся на бік. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.
Аварія трапилася вранці 25 січня на ділянці дороги між Перечином та селом Зарічово. Постраждали шестеро дітей віком від 8 до 14 років та одна доросла жінка. Їх оглянули медики. Одного хлопчика з травмами середньої важкості госпіталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні, решту постраждалих доставили до медичних закладів Ужгорода.
У службі екстреної медичної допомоги застерігають водіїв про складні дорожні умови: через потепління сніг тане, на проїжджій частині з’являється вода, під якою може бути прихований лід. Автомобілістам радять зменшувати швидкість руху, тримати безпечну дистанцію та бути особливо уважними на гірських відрізках доріг.
