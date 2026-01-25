Їхали на відпочинок: на Закарпатті автобус з дітьми злетів з траси та перекинувся, є постраждалі

На Закарпатті перекинувся мікроавтобус із дітьми, які їхали з Києва на відпочинок.

фото: Закарпатський центр екстреної медичної допомоги

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатт мікроавтобус Mercedes Sprinter, який віз дітей з Києва на відпочинок, раптово з’їхав з траси та перекинувся на бік. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Аварія трапилася вранці 25 січня на ділянці дороги між Перечином та селом Зарічово. Постраждали шестеро дітей віком від 8 до 14 років та одна доросла жінка. Їх оглянули медики. Одного хлопчика з травмами середньої важкості госпіталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні, решту постраждалих доставили до медичних закладів Ужгорода.