У МВС наголосили на необхідності розчищення снігу у дворах між будинками

18:29, 25 січня 2026
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав керівників місцевих адміністрацій забезпечити розчищення снігу у дворах для безперешкодного проїзду спецтіхніки.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до керівників місцевих адміністрацій із вимогою забезпечити безперешкодний проїзд спеціальної техніки екстрених служб у житлових кварталах. Зокрема, йдеться про необхідність своєчасного розчищення снігу у дворах між будинками. Про це очільник МВС заявив в ефірі телемарафону.

«Я звертаюсь до керівників районів, аби почистили подвірʼя між будинками, тому що дуже важко проїхати спеціальній техніці: ДСНС, правоохоронцям та комунальним службам», – наголосив Клименко. 

Також він зазначив, що у містах, які найбільше постраждали від чергової ворожої атаки удвічі збільшено кількість патрулів, а також – фахівців ДСНС. Визначено оперативний резерв, щоб у разі необхідності залучити його до ліквідації наслідків атаки та допомоги людям.

Нагадаємо, що зерез надзвичайну ситуацію в енергетиці МВС рекомендувало українцям заздалегідь підготувати базовий запас продовольства і тривожну валізу. 

