У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на енергообʼєкті загинув рятувальник Олександр Питайчук

31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук зірвався з 20-метрової висоти.

Під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів у Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Міністр наголосив, що рятувальники щодня працюють у найбільш небезпечних умовах — заходять у зруйновані будівлі, виконують завдання під обстрілами, у вогні, воді та за низьких температур, аби встигнути врятувати інших.

«Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших», — наголосив Клименко.

