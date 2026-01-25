Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником з технологічних напрямків оборони — Михайло Федоров

Експерт з дронів, РЕБ і радіозв’язку посилить технологічний блок оборони.

Команду радників у сфері оборонних технологій посилив експерт із радіозв’язку, дронів і радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, в умовах сучасної технологічної війни ключовим є випередження противника — розуміння напрямів розвитку інновацій, аналіз рішень російської армії та створення ефективних продуктів для фронту. Саме тому до команди залучають фахівців із практичним бойовим досвідом.

Сергій Бескрестнов став радником з технологічних напрямів оборони.

Федоров наголосив, що Флеш є одним із найсильніших практичних експертів у сферах безпілотників, систем РЕБ та аналізу дій противника. З початку повномасштабного вторгнення він працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

Ключова експертиза нового радника — радіозв’язок, радіоелектронна боротьба та розвідка. Саме Флеш одним із перших публічно заявив про використання російськими військами FPV-дронів із машинним зором та реактивних «шахедів». Наразі його основний фокус — розробка системних рішень проти ударних і розвідувальних БпЛА РФ, щоб зменшити ефективність ворожих атак і захистити українських військових.

Окрім цього, Бескрестнов працюватиме й над іншими технологічними напрямами, зокрема аналізом трофейної техніки противника, її логістикою та вивченням інженерних рішень ворога. Також він долучатиметься до експертної оцінки нових військових розробок, аби на озброєння потрапляли не концепції «на папері», а рішення, які реально працюють у бою.

«Сьогодні війна — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою.

Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат», — наголосив Федоров.

