У Дніпрі чоловік вигадав влучання дрона у будинок і повідомив про це у поліцію

19:05, 25 січня 2026
Житель Дніпра отримав штраф за хибний виклик поліції.
фото: поліція
У Дніпрі чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за неправдиве повідомлення до поліції про нібито влучання безпілотника в житловий будинок. Про інцидент повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Як стало відомо, на номер екстреного зв’язку 102 надійшов дзвінок, у якому заявник стверджував, що на вулиці Березинській дрон влучив у будівлю, стався вибух і є постраждалі.

Після прибуття на місце події патрульні не виявили ані руйнувань, ані поранених осіб.

Поряд із місцем перебував чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння. З’ясувалося, що саме він здійснив виклик та передав завідомо неправдиву інформацію, зазначили у поліції.

За хибний виклик екстрених служб на громадянина винесли постанову відповідно до статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

