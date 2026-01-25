У Абу-Дабі Україна та США вели переговори щодо миротворчої місії на Донеччині, — NYT

За інформацією The New York Times, на переговорах в Абу-Дабі представники України та США розглядали можливість розміщення миротворчого контингенту на тимчасово окупованій території Донецької області.

фото: Getty Images

Під час переговорів в Абу-Дабі делегації України та Сполучених Штатів обговорювали можливість розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області. Про це пише The New York Times.

За даними видання, під час переговорів між Україною, США та Росією одним із ключових питань стало створення демілітаризованої зони на сході України. Зокрема, американські та українські дипломати розглядали варіант розміщення на Донбасі миротворчого контингенту з нейтральних країн як альтернативу силам НАТО, проти присутності яких рішуче виступає Кремль.

Водночас, як зазначає NYT, російська делегація зайняла жорстку позицію щодо Донецької області, наполягаючи на повному виведенні українських військ з регіону.

Москва обґрунтовує свою позицію посиланням на так звані «домовленості на Алясці», які, за твердженням російської сторони, були досягнуті влітку між президентом США Дональдом Трампом і Путіним. За версією Кремля, ці домовленості нібито передбачають передачу під контроль Росії всіх територій області, які ще залишаються неокупованими.

Як пише NYT, російська сторона відкидає будь-які інші сценарії врегулювання, водночас деталі так званої «угоди на Алясці» досі не були оприлюднені.

Раніше ми повідомляли, що переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в столиці Об’днаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, завершилися.

Президент Володимир Зеленський підтвердив можливість наступної тристоронньої зустрічі на наступному тижні.

Наступний етап тристоронніх переговорів за участю України, Сполучених Штатів та РФ у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів запланований на 1 лютого, повідомив журналіст Axios Барак Равід.

