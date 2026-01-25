Деяким пенсіонерам доведеться підтвердити доходи — у кого вимагають довідку
В Україні окремим пенсіонерам у визначених законом випадках необхідно підтвердити свої доходи. Для цього може знадобитися офіційна довідка, без якої окремі виплати або пільги можуть бути переглянуті. У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України пояснили, коли саме виникає потреба в такому документі та як його можна замовити дистанційно.
Найпоширенішими випадками, у яких пенсіонерам може знадобитися підтвердження доходів, є такі ситуації:
- отримання пенсійного посвідчення;
- оформлення пільг або допомог;
- підтвердження доходів під час виїзду за кордон;
- переведення пенсійних виплат за межі України.
Отримати довідку про доходи дистанційно можна двома способами:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- через єдиний портал державних послуг “Дія”.
Щоб зробити це через вебпортал ПФУ, потрібно:
- Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або “Дія.Підпису”.
- У розділі “Комунікації з ПФУ” обрати опцію “Запит на отримання електронних документів”.
- З переліку обрати “Довідка про доходи пенсіонера”.
- Заповнити форму, обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути кнопку “Відправити до ПФУ”.
- Статус заяви можна відстежувати у розділі “Мої звернення” (на панелі зліва).
Для замовлення довідки про доходи через “Дію” потрібно:
- Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або “Дія.Підпису”.
- Обрати розділ “Послуги” — “Пенсії, пільги та допомога”.
- Натиснути “Довідка про доходи пенсіонера”, а потім — “Отримати довідку”.
Також довідку про доходи можна замовити особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ.
