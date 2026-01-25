  1. В Україні

Деяким пенсіонерам доведеться підтвердити доходи — у кого вимагають довідку

22:00, 25 січня 2026
Довідка про доходи пенсіонеру може знадобитися для оформлення пільг, документів або виїзду за кордон.
В Україні окремим пенсіонерам у визначених законом випадках необхідно підтвердити свої доходи. Для цього може знадобитися офіційна довідка, без якої окремі виплати або пільги можуть бути переглянуті. У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України пояснили, коли саме виникає потреба в такому документі та як його можна замовити дистанційно.

Найпоширенішими випадками, у яких пенсіонерам може знадобитися підтвердження доходів, є такі ситуації:

  • отримання пенсійного посвідчення;
  • оформлення пільг або допомог;
  • підтвердження доходів під час виїзду за кордон;
  • переведення пенсійних виплат за межі України.

Отримати довідку про доходи дистанційно можна двома способами:

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • через єдиний портал державних послуг “Дія”.

Щоб зробити це через вебпортал ПФУ, потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або “Дія.Підпису”.
  2. У розділі “Комунікації з ПФУ” обрати опцію “Запит на отримання електронних документів”.
  3. З переліку обрати “Довідка про доходи пенсіонера”.
  4. Заповнити форму, обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути кнопку “Відправити до ПФУ”.
  5. Статус заяви можна відстежувати у розділі “Мої звернення” (на панелі зліва).

Для замовлення довідки про доходи через “Дію” потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або “Дія.Підпису”.
  2. Обрати розділ “Послуги” — “Пенсії, пільги та допомога”.
  3. Натиснути “Довідка про доходи пенсіонера”, а потім — “Отримати довідку”.

Також довідку про доходи можна замовити особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

