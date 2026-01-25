Деяким пенсіонерам доведеться підтвердити доходи — у кого вимагають довідку

Довідка про доходи пенсіонеру може знадобитися для оформлення пільг, документів або виїзду за кордон.

В Україні окремим пенсіонерам у визначених законом випадках необхідно підтвердити свої доходи. Для цього може знадобитися офіційна довідка, без якої окремі виплати або пільги можуть бути переглянуті. У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України пояснили, коли саме виникає потреба в такому документі та як його можна замовити дистанційно.

Найпоширенішими випадками, у яких пенсіонерам може знадобитися підтвердження доходів, є такі ситуації:

отримання пенсійного посвідчення;

оформлення пільг або допомог;

підтвердження доходів під час виїзду за кордон;

переведення пенсійних виплат за межі України.

Отримати довідку про доходи дистанційно можна двома способами:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через єдиний портал державних послуг “Дія”.

Щоб зробити це через вебпортал ПФУ, потрібно:

Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або “Дія.Підпису”. У розділі “Комунікації з ПФУ” обрати опцію “Запит на отримання електронних документів”. З переліку обрати “Довідка про доходи пенсіонера”. Заповнити форму, обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути кнопку “Відправити до ПФУ”. Статус заяви можна відстежувати у розділі “Мої звернення” (на панелі зліва).

Для замовлення довідки про доходи через “Дію” потрібно:

Авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або “Дія.Підпису”. Обрати розділ “Послуги” — “Пенсії, пільги та допомога”. Натиснути “Довідка про доходи пенсіонера”, а потім — “Отримати довідку”.

Також довідку про доходи можна замовити особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

