  1. В Україні

Двосторонній документ зі США про гарантії безпеки для України готовий на 100% — Зеленський

18:11, 25 січня 2026
Після підписання документ мають ратифікувати в Конгресі США та у Верховній Раді.
Президент Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України повністю готовий і наразі держава очікує на сигнал від Сполучених Штатів щодо дати та місця його підписання.

За словами Президента, документ готовий на 100% і містить конкретні гарантії безпеки, які відкривають можливість визначити чітку дату завершення війни.

«Ми очікуємо від партнерів на дату і місце, де цей документ буде підписаний. Потім цей документ мають ратифікувати в Конгресі США та у Верховній Раді», - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що такі гарантії є ключовими не лише для України, а й для всієї Європи.

«Це закінчення війни в Україні і закінчення потенційної війни в Європі, тому що це будуть гарантії для України як частини майбутнього ЄС», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський

