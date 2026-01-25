  1. В Україні

Україна за жодних обставин не віддасть свою територію, потрібно шукати компроміс, — Зеленський

18:47, 25 січня 2026
Президент зазначив, що США також мають бути готові до компромісу під час переговорів про завершення війни в Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Абу-Дабі обговорювався весь 20-пунктний план миру, проблемних питань стало менше. Щодо питання територій, Україна не віддасть своє в жодному разі, потрібно шукати компроміс, наголосив Глава держави на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі.

Президент вказав, що під час тристоронніх переговорів в ОАЕ обговорювався «20-пунктний план і проблемні питання, проблемних питань було дуже багато, їх стало менше».

Він зазначив, що вже довгий час Росія хоче зробити все, «щоб України не було на сході нашої держави».

«Вони (росіяни – ред.) ставили це за ціль і абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. На фронті вони поки що цього зробити не можуть. Наша позиція по нашій території, територіальній цілісності України, яку потрібно поважати – всі знають нашу позицію: ми воюємо за свою державу, за своє, ми не воюємо на території чужої країни, тому які можуть бути питання до нас», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що Сполучені Штати також мають бути готові до компромісу під час переговорів про завершення війни в Україні.

«Так, це дві різні принципові позиції: російська і українська. Американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в тристоронньому форматі. Це такі перші кроки, може, для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу треба, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також», — підкреслив Президент.

Володимир Зеленський

