Уряд розширює підтримку бізнесу: грошова допомога на генератори та кредити під 0%

ФОПи другої та третьої груп з найманими працівниками зможуть отримати одноразову фінансову допомогу.

На тлі складної ситуації в енергетиці уряд ухвалив рішення про додаткову підтримку малого й середнього бізнесу. Фізичні особи — підприємці другої та третьої груп, які мають найманих працівників, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу на забезпечення автономного енергоживлення. Також для підприємців запроваджують пільгові кредити під 0% на придбання енергетичного обладнання.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, малий і середній бізнес отримає додаткові інструменти підтримки для роботи в умовах перебоїв з електро- та теплопостачанням.

Зокрема, ФОПи 2-ї та 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову грошову допомогу в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень. Кошти можна буде спрямувати на:

придбання генераторів;

ремонт енергетичного обладнання;

закупівлю пального.

Окрім прямої фінансової допомоги, для підприємців діятиме програма кредитування під 0%. Пільгові кредити можна буде використати на купівлю енергетичного обладнання, необхідного для забезпечення безперервної роботи бізнесу в умовах навантаження на енергосистему.

