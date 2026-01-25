  1. В Україні

Уряд розширює підтримку бізнесу: грошова допомога на генератори та кредити під 0%

21:20, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ФОПи другої та третьої груп з найманими працівниками зможуть отримати одноразову фінансову допомогу.
Уряд розширює підтримку бізнесу: грошова допомога на генератори та кредити під 0%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тлі складної ситуації в енергетиці уряд ухвалив рішення про додаткову підтримку малого й середнього бізнесу. Фізичні особи — підприємці другої та третьої груп, які мають найманих працівників, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу на забезпечення автономного енергоживлення. Також для підприємців запроваджують пільгові кредити під 0% на придбання енергетичного обладнання. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, малий і середній бізнес отримає додаткові інструменти підтримки для роботи в умовах перебоїв з електро- та теплопостачанням.

Зокрема, ФОПи 2-ї та 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову грошову допомогу в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень. Кошти можна буде спрямувати на:

  • придбання генераторів;
  • ремонт енергетичного обладнання;
  • закупівлю пального.
  • Окрім прямої фінансової допомоги, для підприємців діятиме програма кредитування під 0%. Пільгові кредити можна буде використати на купівлю енергетичного обладнання, необхідного для забезпечення безперервної роботи бізнесу в умовах навантаження на енергосистему.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України підприємець ФОП генератор Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]