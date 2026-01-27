Рентна плата за користування надрами — які строки подання декларації та сплати податку

Сума зобов’язань, зазначена в декларації, має бути сплачена протягом 10 календарних днів після завершення граничного строку її подання

Платники, які використовують надра для видобування корисних копалин, зобов’язані дотримуватися визначених Податковим кодексом України строків звітування та сплати рентної плати. Важливо врахувати: залежно від виду корисних копалин — різний базовий податковий період і різні строки подання декларації. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Для більшості видів корисних копалин базовим звітним періодом є квартал. Але для вуглеводневої сировини (нафти, природного газу, конденсату тощо) — це вже місяць. Таку норму закріплено в пункті 257.1 статті 257 Податкового кодексу України.

Подати декларацію потрібно:

– не пізніше ніж через 40 календарних днів після завершення звітного кварталу або місяця — залежно від виду сировини (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п.п. 257.3.1 п. 257.3 ст. 257 ПКУ);

– за місцезнаходженням ділянки надр або за місцем обліку платника, якщо надра — в межах шельфу чи морської економічної зони України.

Сума зобов’язань, зазначена в декларації, має бути сплачена протягом 10 календарних днів після завершення граничного строку її подання (п. 257.5 ст. 257 ПКУ). А якщо ділянка надр і місце обліку не збігаються — обов’язково потрібно направити копії декларації та документа про сплату за місцем обліку (п. 257.6 ст. 257 ПКУ).

Форма декларації затверджена наказом Мінфіну України від 17.08.2015 № 719 (у редакції наказу № 927 від 07.11.2016).

