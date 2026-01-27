  1. В Україні

Рентна плата за користування надрами — які строки подання декларації та сплати податку

12:23, 27 січня 2026
Сума зобов’язань, зазначена в декларації, має бути сплачена протягом 10 календарних днів після завершення граничного строку її подання
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Платники, які використовують надра для видобування корисних копалин, зобов’язані дотримуватися визначених Податковим кодексом України строків звітування та сплати рентної плати. Важливо врахувати: залежно від виду корисних копалин — різний базовий податковий період і різні строки подання декларації. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Для більшості видів корисних копалин базовим звітним періодом є квартал. Але для вуглеводневої сировини (нафти, природного газу, конденсату тощо) — це вже місяць. Таку норму закріплено в пункті 257.1 статті 257 Податкового кодексу України.

Подати декларацію потрібно:

– не пізніше ніж через 40 календарних днів після завершення звітного кварталу або місяця — залежно від виду сировини (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п.п. 257.3.1 п. 257.3 ст. 257 ПКУ);

– за місцезнаходженням ділянки надр або за місцем обліку платника, якщо надра — в межах шельфу чи морської економічної зони України.

Сума зобов’язань, зазначена в декларації, має бути сплачена протягом 10 календарних днів після завершення граничного строку її подання (п. 257.5 ст. 257 ПКУ). А якщо ділянка надр і місце обліку не збігаються — обов’язково потрібно направити копії декларації та документа про сплату за місцем обліку (п. 257.6 ст. 257 ПКУ).

Форма декларації затверджена наказом Мінфіну України від 17.08.2015 № 719 (у редакції наказу № 927 від 07.11.2016).

Стрічка новин

