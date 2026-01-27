  1. В Украине

Рентная плата за пользование недрами — какие сроки подачи декларации и уплаты налога

12:23, 27 января 2026
Сумма обязательств, указанная в декларации, должна быть уплачена в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока ее подачи.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Плательщики, которые используют недра для добычи полезных ископаемых, обязаны соблюдать установленные Налоговым кодексом Украины сроки отчетности и уплаты рентной платы. Важно учитывать: в зависимости от вида полезных ископаемых — разный базовый налоговый период и разные сроки подачи декларации. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

Для большинства видов полезных ископаемых базовым отчетным периодом является квартал. Однако для углеводородного сырья (нефти, природного газа, конденсата и т. п.) — месяц. Такая норма закреплена в пункте 257.1 статьи 257 Налогового кодекса Украины.

Подать декларацию необходимо:

– не позднее чем через 40 календарных дней после окончания отчетного квартала или месяца — в зависимости от вида сырья (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, пп. 257.3.1 п. 257.3 ст. 257 НКУ);

– по местонахождению участка недр или по месту учета плательщика, если недра находятся в пределах шельфа или морской экономической зоны Украины.

Сумма обязательств, указанная в декларации, должна быть уплачена в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока ее подачи (п. 257.5 ст. 257 НКУ). А если участок недр и место учета не совпадают — обязательно необходимо направить копии декларации и документа об уплате по месту учета (п. 257.6 ст. 257 НКУ).

Форма декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.08.2015 № 719 (в редакции приказа № 927 от 07.11.2016).

