На кого оформлюють податкову накладну, коли лікування оплачує страхова компанія — роз’яснення

09:42, 27 січня 2026
Стало відомо, на кого складається податкова накладна, коли оплату за надані фізичній особі медичні послуги здійснює страхова компанія.
На кого оформлюють податкову накладну, коли лікування оплачує страхова компанія — роз’яснення
Питання оформлення податкових накладних у сфері медичних послуг часто викликає плутанину — особливо в ситуаціях, коли за лікування пацієнта платить не він сам, а страхова компанія. Податківці надали чітке роз’яснення, яке важливе як для медзакладів, так і для бухгалтерів.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Житомирській області, податкова накладна в такому випадку складається не на страхову компанію, а на фактичного отримувача медичних послуг — тобто на фізичну особу, якій ці послуги реально надавалися.

Хто вважається отримувачем послуг

Ключовим є не джерело оплати, а сам факт надання послуги. Якщо медичну допомогу отримує фізична особа, саме вона і є отримувачем послуг у розумінні податкового законодавства. Відповідно, податкова накладна оформлюється на цю особу, навіть якщо:

  • фізична особа не є платником ПДВ;
  • оплату за лікування здійснює третя сторона — зокрема страхова компанія;
  • кошти надходять безпосередньо від страховика на рахунок медичного закладу.

Таким чином, страхова компанія в цій операції виступає лише платником, але не отримувачем послуг.

