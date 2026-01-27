На кого оформлюють податкову накладну, коли лікування оплачує страхова компанія — роз’яснення

Стало відомо, на кого складається податкова накладна, коли оплату за надані фізичній особі медичні послуги здійснює страхова компанія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання оформлення податкових накладних у сфері медичних послуг часто викликає плутанину — особливо в ситуаціях, коли за лікування пацієнта платить не він сам, а страхова компанія. Податківці надали чітке роз’яснення, яке важливе як для медзакладів, так і для бухгалтерів.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Житомирській області, податкова накладна в такому випадку складається не на страхову компанію, а на фактичного отримувача медичних послуг — тобто на фізичну особу, якій ці послуги реально надавалися.

Хто вважається отримувачем послуг

Ключовим є не джерело оплати, а сам факт надання послуги. Якщо медичну допомогу отримує фізична особа, саме вона і є отримувачем послуг у розумінні податкового законодавства. Відповідно, податкова накладна оформлюється на цю особу, навіть якщо:

фізична особа не є платником ПДВ;

оплату за лікування здійснює третя сторона — зокрема страхова компанія;

кошти надходять безпосередньо від страховика на рахунок медичного закладу.

Таким чином, страхова компанія в цій операції виступає лише платником, але не отримувачем послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.