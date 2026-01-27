На кого оформляют налоговую накладную, когда лечение оплачивает страховая компания — разъяснение
Вопрос оформления налоговых накладных в сфере медицинских услуг часто вызывает путаницу — особенно в ситуациях, когда за лечение пациента платит не он сам, а страховая компания. Налоговики предоставили четкое разъяснение, которое важно как для медицинских учреждений, так и для бухгалтеров.
Как сообщили в Главном управлении ГНС в Житомирской области, налоговая накладная в таком случае составляется не на страховую компанию, а на фактического получателя медицинских услуг — то есть на физическое лицо, которому эти услуги реально предоставлялись.
Кто считается получателем услуг
Ключевым является не источник оплаты, а сам факт предоставления услуги. Если медицинскую помощь получает физическое лицо, именно оно и является получателем услуг в понимании налогового законодательства. Соответственно, налоговая накладная оформляется на это лицо, даже если:
- физическое лицо не является плательщиком НДС;
- оплату лечения осуществляет третья сторона — в частности страховая компания;
- средства поступают непосредственно от страховщика на счет медицинского учреждения.
Таким образом, страховая компания в этой операции выступает только плательщиком, но не получателем услуг.
