На кого оформляют налоговую накладную, когда лечение оплачивает страховая компания — разъяснение

Стало известно, на кого составляется налоговая накладная, когда оплату за предоставленные физическому лицу медицинские услуги осуществляет страховая компания.

Вопрос оформления налоговых накладных в сфере медицинских услуг часто вызывает путаницу — особенно в ситуациях, когда за лечение пациента платит не он сам, а страховая компания. Налоговики предоставили четкое разъяснение, которое важно как для медицинских учреждений, так и для бухгалтеров.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Житомирской области, налоговая накладная в таком случае составляется не на страховую компанию, а на фактического получателя медицинских услуг — то есть на физическое лицо, которому эти услуги реально предоставлялись.

Кто считается получателем услуг

Ключевым является не источник оплаты, а сам факт предоставления услуги. Если медицинскую помощь получает физическое лицо, именно оно и является получателем услуг в понимании налогового законодательства. Соответственно, налоговая накладная оформляется на это лицо, даже если:

физическое лицо не является плательщиком НДС;

оплату лечения осуществляет третья сторона — в частности страховая компания;

средства поступают непосредственно от страховщика на счет медицинского учреждения.

Таким образом, страховая компания в этой операции выступает только плательщиком, но не получателем услуг.

