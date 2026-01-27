  1. В Україні

Державний аграрний реєстр оновив механізми подання заявок на державну підтримку

22:54, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оновлення охоплює ключові етапи роботи фермерів із заявкою — від заповнення до завершення програми підтримки.
Державний аграрний реєстр оновив механізми подання заявок на державну підтримку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний аграрний реєстр (ДАР) оновив механізми подання заявок на державну підтримку. Зміни сформовані на основі аналізу звернень та пропозицій аграріїв. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Оновлення охоплює ключові етапи роботи фермерів із заявкою - від заповнення до завершення програми підтримки.

Зокрема запроваджено такі основні інструменти:

Збереження чернетки заявки. Відтепер користувачі можуть зберігати заявку в статусі «Чернетка» та повертатися до її заповнення у зручний час без втрати вже внесених даних і документів до моменту накладення електронного підпису.

Доопрацювання після перевірки. У разі повернення на доопрацювання заявки система зберігає всі коректно заповнені поля, а зауваження надаються безпосередньо до пунктів, які потребують виправлення. Такі заявки відображаються зі статусом «Очікує усунення недоліків», що дозволяє оперативно внести зміни та повторно подати заявку.

Відкликання поданої заявки.  Ще однією важливою зміною є можливість самостійно відкликати подану заявку безпосередньо з кабінету користувача, якщо вона ще не включена до реєстру виплат. Це дає фермерам більше гнучкості у разі зміни обставин або вибору іншої програми підтримки. Такі заявки зберігаються в системі з позначкою «Відкликано заявником» та залишаються видимими для адміністраторів програм, що забезпечує прозорість процесу.

Архів заявок. Після завершення програм підтримки всі заявки архівуються у поточному статусі, що дозволяє зберігати повну історію взаємодії користувача з системою.

«Користувач не повинен витрачати час на складні процедури - система має допомагати швидко подати заявку і уникнути помилок. Саме на це спрямовані запроваджені зміни. ДАР поступово стає практичним цифровим інструментом для аграрного бізнесу», - сказав заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]