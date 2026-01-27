Державний аграрний реєстр оновив механізми подання заявок на державну підтримку

Оновлення охоплює ключові етапи роботи фермерів із заявкою — від заповнення до завершення програми підтримки.

Державний аграрний реєстр (ДАР) оновив механізми подання заявок на державну підтримку. Зміни сформовані на основі аналізу звернень та пропозицій аграріїв. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема запроваджено такі основні інструменти:

Збереження чернетки заявки. Відтепер користувачі можуть зберігати заявку в статусі «Чернетка» та повертатися до її заповнення у зручний час без втрати вже внесених даних і документів до моменту накладення електронного підпису.

Доопрацювання після перевірки. У разі повернення на доопрацювання заявки система зберігає всі коректно заповнені поля, а зауваження надаються безпосередньо до пунктів, які потребують виправлення. Такі заявки відображаються зі статусом «Очікує усунення недоліків», що дозволяє оперативно внести зміни та повторно подати заявку.

Відкликання поданої заявки. Ще однією важливою зміною є можливість самостійно відкликати подану заявку безпосередньо з кабінету користувача, якщо вона ще не включена до реєстру виплат. Це дає фермерам більше гнучкості у разі зміни обставин або вибору іншої програми підтримки. Такі заявки зберігаються в системі з позначкою «Відкликано заявником» та залишаються видимими для адміністраторів програм, що забезпечує прозорість процесу.

Архів заявок. Після завершення програм підтримки всі заявки архівуються у поточному статусі, що дозволяє зберігати повну історію взаємодії користувача з системою.

«Користувач не повинен витрачати час на складні процедури - система має допомагати швидко подати заявку і уникнути помилок. Саме на це спрямовані запроваджені зміни. ДАР поступово стає практичним цифровим інструментом для аграрного бізнесу», - сказав заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

