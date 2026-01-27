Государственный аграрный реестр обновил механизмы подачи заявок на государственную поддержку

Обновления охватывают ключевые этапы работы фермеров с заявкой — от заполнения до завершения программы поддержки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный аграрный реестр (ГАР) обновил механизмы подачи заявок на государственную поддержку. Изменения сформированы на основе анализа обращений и предложений аграриев. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Обновления охватывают ключевые этапы работы фермеров с заявкой — от заполнения до завершения программы поддержки.

В частности, внедрены следующие основные инструменты:

Сохранение черновика заявки. Теперь пользователи могут сохранять заявку в статусе «Черновик» и возвращаться к ее заполнению в удобное время без потери уже внесенных данных и документов до момента наложения электронной подписи.

Доработка после проверки. В случае возврата заявки на доработку система сохраняет все корректно заполненные поля, а замечания предоставляются непосредственно к пунктам, которые требуют исправления. Такие заявки отображаются со статусом «Ожидает устранения недостатков», что позволяет оперативно внести изменения и повторно подать заявку.

Отзыв поданной заявки. Еще одним важным изменением является возможность самостоятельно отозвать поданную заявку непосредственно из кабинета пользователя, если она еще не включена в реестр выплат. Это дает фермерам больше гибкости в случае изменения обстоятельств или выбора другой программы поддержки. Такие заявки сохраняются в системе с отметкой «Отозвана заявителем» и остаются видимыми для администраторов программ, что обеспечивает прозрачность процесса.

Архив заявок. После завершения программ поддержки все заявки архивируются в текущем статусе, что позволяет сохранять полную историю взаимодействия пользователя с системой.

«Пользователь не должен тратить время на сложные процедуры — система должна помогать быстро подать заявку и избежать ошибок. Именно на это направлены внедренные изменения. ГАР постепенно становится практическим цифровым инструментом для аграрного бизнеса», — сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.