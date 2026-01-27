На Черкащині під час затримання чоловік застрелив чотирьох поліцейських — МВС

Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, чоловік відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.

У Черкаській області сталася надзвичайно трагічна подія під час спецоперації із затримання особи, яку розшукували за вчинення вбивства. Під час затримання підозрюваний відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, внаслідок нападу загинули четверо поліцейських. Стрільця ліквідували.

Серед загиблих:

Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов .

. Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.

Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Також під час спецоперації було поранено поліцейського офіцера громади — старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.

