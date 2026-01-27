В Черкасской области во время задержания мужчина застрелил четверых полицейских — МВД

Во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, мужчина открыл прицельный огонь по правоохранителям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области произошла чрезвычайно трагическая ситуация во время спецоперации по задержанию лица, разыскиваемого за совершение убийства. Во время задержания подозреваемый открыл прицельный огонь по правоохранителям. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в результате нападения погибли четверо полицейских. Стрелявшего ликвидировали.

Среди погибших:

Командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов .

. Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский .

. Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.

Полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Также во время спецоперации был ранен полицейский офицер громады — старший лейтенант полиции Александр Шпак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.