У Києві через аварійні відключення світлофори й ліхтарі можуть працювати вдень

Києві через збої вуличне освітлення може працювати вдень.

Під час аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії в Києві можуть виникати ситуації, коли зовнішнє освітлення залишається увімкненим у денний час. Про це повідомили у КП «Київміськсвітло».

Як пояснюють на підприємстві, такі випадки пов’язані зі збоями в роботі телемеханічного обладнання системи керування зовнішнім освітленням міста, що можуть виникати через нестабільне електропостачання.

Після виявлення збою фахівці КП «Київміськсвітло» дистанційно переналаштовують обладнання з подальшою синхронізацією даних із центральним сервером. Якщо несправність неможливо усунути віддалено, на місце направляють аварійну бригаду. У зв’язку з цим вимкнення освітлення може відбуватися не одразу.

Мешканців просять повідомляти про випадки роботи вуличного освітлення в денний час за телефонами:

(044) 293-36-19,

(044) 293-36-20,

050-700-13-94,

063-209-46-35.

Також звернення можна залишити через Контактний центр міста Києва 15-51.

