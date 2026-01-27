У Києві через аварійні відключення світлофори й ліхтарі можуть працювати вдень
Під час аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії в Києві можуть виникати ситуації, коли зовнішнє освітлення залишається увімкненим у денний час. Про це повідомили у КП «Київміськсвітло».
Як пояснюють на підприємстві, такі випадки пов’язані зі збоями в роботі телемеханічного обладнання системи керування зовнішнім освітленням міста, що можуть виникати через нестабільне електропостачання.
Після виявлення збою фахівці КП «Київміськсвітло» дистанційно переналаштовують обладнання з подальшою синхронізацією даних із центральним сервером. Якщо несправність неможливо усунути віддалено, на місце направляють аварійну бригаду. У зв’язку з цим вимкнення освітлення може відбуватися не одразу.
Мешканців просять повідомляти про випадки роботи вуличного освітлення в денний час за телефонами:
- (044) 293-36-19,
- (044) 293-36-20,
- 050-700-13-94,
- 063-209-46-35.
Також звернення можна залишити через Контактний центр міста Києва 15-51.
