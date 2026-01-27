  1. В Украине

В Киеве из-за аварийных отключений светофоры и фонари могут работать днем

22:00, 27 января 2026
Киеве из-за сбоев уличное освещение может работать днем.
Во время аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве могут возникать ситуации, когда внешнее освещение остается включенным в дневное время. Об этом сообщили в КП «Киевгорсвет».

Как поясняют на предприятии, такие случаи связаны со сбоями в работе телемеханического оборудования системы управления внешним освещением города, которые могут возникать из-за нестабильного электроснабжения.

После выявления сбоя специалисты КП «Киевгорсвет» дистанционно перенастраивают оборудование с последующей синхронизацией данных с центральным сервером. Если неисправность невозможно устранить удаленно, на место направляют аварийную бригаду. В связи с этим отключение освещения может происходить не сразу.

Жителей просят сообщать о случаях работы уличного освещения в дневное время по телефонам:

  • (044) 293-36-19,
  • (044) 293-36-20,
  • 050-700-13-94,
  • 063-209-46-35.

Также обращения можно оставить через Контактный центр города Киева 15-51.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]