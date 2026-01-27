В Киеве из-за аварийных отключений светофоры и фонари могут работать днем

Киеве из-за сбоев уличное освещение может работать днем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве могут возникать ситуации, когда внешнее освещение остается включенным в дневное время. Об этом сообщили в КП «Киевгорсвет».

Как поясняют на предприятии, такие случаи связаны со сбоями в работе телемеханического оборудования системы управления внешним освещением города, которые могут возникать из-за нестабильного электроснабжения.

После выявления сбоя специалисты КП «Киевгорсвет» дистанционно перенастраивают оборудование с последующей синхронизацией данных с центральным сервером. Если неисправность невозможно устранить удаленно, на место направляют аварийную бригаду. В связи с этим отключение освещения может происходить не сразу.

Жителей просят сообщать о случаях работы уличного освещения в дневное время по телефонам:

(044) 293-36-19,

(044) 293-36-20,

050-700-13-94,

063-209-46-35.

Также обращения можно оставить через Контактный центр города Киева 15-51.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.