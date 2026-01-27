  1. В Україні

У Верховному Суді облаштували пункти підзарядки для відвідувачів через відключення світла

15:04, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У приміщеннях ВС створили умови для підзарядки мобільних телефонів, ноутбуків та павербанків під час відвідування судових засідань.
У Верховному Суді облаштували пункти підзарядки для відвідувачів через відключення світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд повідомив про створення можливості для підзарядки мобільних пристроїв у приміщеннях ВС через блекаути та перебої з електропостачанням.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що під час відвідування судових засідань відвідувачі мають можливість підзарядити мобільні телефони, ноутбуки та павербанки. Такий крок спрямований на підтримку базового комфорту громадян.

«У дні, коли через блекаути та перебої з електропостачанням особливо важко залишатися на зв’язку, Верховний Суд прагне підтримати своїх відвідувачів і дбає про їхній базовий комфорт. Саме тому у приміщеннях Верховного Суду створено можливості для підзарядки мобільних телефонів, ноутбуків та павербанків під час відвідування судових засідань», - вказали там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд Київ відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]