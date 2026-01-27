У Верховному Суді облаштували пункти підзарядки для відвідувачів через відключення світла

У приміщеннях ВС створили умови для підзарядки мобільних телефонів, ноутбуків та павербанків під час відвідування судових засідань.

Верховний Суд повідомив про створення можливості для підзарядки мобільних пристроїв у приміщеннях ВС через блекаути та перебої з електропостачанням.

Зазначається, що під час відвідування судових засідань відвідувачі мають можливість підзарядити мобільні телефони, ноутбуки та павербанки. Такий крок спрямований на підтримку базового комфорту громадян.

«У дні, коли через блекаути та перебої з електропостачанням особливо важко залишатися на зв’язку, Верховний Суд прагне підтримати своїх відвідувачів і дбає про їхній базовий комфорт. Саме тому у приміщеннях Верховного Суду створено можливості для підзарядки мобільних телефонів, ноутбуків та павербанків під час відвідування судових засідань», - вказали там.

