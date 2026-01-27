В Верховном Суде оборудовали пункты подзарядки для посетителей из-за отключений света

В помещениях ВС создали условия для подзарядки мобильных телефонов, ноутбуков и павербанков во время посещения судебных заседаний.

Верховный Суд сообщил о создании возможности для подзарядки мобильных устройств в помещениях ВС из-за блэкаутов и перебоев с электроснабжением.

Отмечается, что во время посещения судебных заседаний посетители имеют возможность подзарядить мобильные телефоны, ноутбуки и павербанки. Такой шаг направлен на поддержку базового комфорта граждан.

«В дни, когда из-за блэкаутов и перебоев с электроснабжением особенно трудно оставаться на связи, Верховный Суд стремится поддержать своих посетителей и заботится об их базовом комфорте. Именно поэтому в помещениях Верховного Суда созданы возможности для подзарядки мобильных телефонов, ноутбуков и павербанков во время посещения судебных заседаний», — указали там.

