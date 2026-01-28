Призначив препарат-алерген: в Одесі судитимуть лікаря, через дії якого помер 18-річний хлопець

Медик проігнорував інформацію про алергію пацієнта й призначив небезпечне лікування, після чого намагався приховати недбалість.

В Одесі судитимуть лікаря-інфекціоніста, дії якого, за даними слідства, призвели до смерті 18-річного пацієнта. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування і передали обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє Нацполіція.

Слідство встановило, що під час добового чергування у приймальному відділенні лікар оглянув 18-річного першокурсника місцевого закладу вищої освіти та поставив йому діагноз «гостре респіраторне вірусне захворювання, гострий бронхіт».

Пацієнт одразу повідомив про алергію на два лікарські препарати. Втім, ці дані лікар не вніс до медичної карти й призначив лікування, до складу якого входив один із зазначених алергенів. Крім того, цей препарат не був показаний при встановленому діагнозі.

Попри відомості про алергічну реакцію, пацієнта госпіталізували, а лікар призначив проведення внутрішньошкірної проби з небезпечним для нього препаратом. Після введення засобу у хлопця розвинулася гостра алергічна реакція з анафілактичним шоком та низкою тяжких ускладнень, що призвело до клінічної, а згодом — біологічної смерті.

Як зазначив старший слідчий відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віталій Гаврищук, після трагедії лікар намагався приховати професійну недбалість і вніс до медичної документації завідомо неправдиві відомості про відсутність у пацієнта алергічних обтяжень, завіривши їх власним підписом.

Наразі досудове розслідування завершено. За клопотанням поліцейських суд відсторонив фігуранта від виконання лікарських обов’язків та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

На підставі достатньої кількості зібраних слідчими доказів, зокрема висновків судово-медичних експертів, медику було висунуто обвинувачення у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, а також у підробленні з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити. Згідно із чинним законодавством, за такі дії передбачено покарання до двох років позбавлення волі.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 140 та ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України скеровано на розгляд до суду. Обвинувачення в суді підтримуватиме Приморська окружна прокуратура міста Одеси, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.

