Назначил препарат-аллерген: в Одессе будут судить врача, из-за действий которого умер 18-летний парень

12:11, 28 января 2026
Медик проигнорировал информацию об аллергии пациента и назначил опасное лечение, после чего пытался скрыть небрежность.
В Одессе будут судить врача-инфекциониста, действия которого, по данным следствия, привели к смерти 18-летнего пациента. Правоохранители уже завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Об этом сообщает Нацполиция.

Следствие установило, что во время суточного дежурства в приемном отделении врач осмотрел 18-летнего первокурсника местного высшего учебного заведения и поставил ему диагноз «острое респираторное вирусное заболевание, острый бронхит».

Пациент сразу сообщил об аллергии на два лекарственных препарата. Однако эти данные врач не внес в медицинскую карту и назначил лечение, в состав которого входил один из указанных аллергенов. Кроме того, этот препарат не был показан при установленном диагнозе.

Несмотря на сведения об аллергической реакции, пациента госпитализировали, а врач назначил проведение внутрикожной пробы с опасным для него препаратом. После введения средства у парня развилась острая аллергическая реакция с анафилактическим шоком и рядом тяжелых осложнений, что привело к клинической, а впоследствии — биологической смерти.

Как отметил старший следователь отделения полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1 Виталий Гаврищук, после трагедии врач пытался скрыть профессиональную небрежность и внес в медицинскую документацию заведомо ложные сведения об отсутствии у пациента каких-либо аллергических отягощений, заверив их собственной подписью.

В настоящее время досудебное расследование завершено. По ходатайству полицейских суд отстранил фигуранта от выполнения врачебных обязанностей и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

На основании достаточного количества собранных следствием доказательств, в частности выводов судебно-медицинских экспертов, медику было предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжелые последствия для больного, а также в подделке с целью использования официального документа, составленного в определенной законом форме и содержащего предусмотренные законом реквизиты. Согласно действующему законодательству, за такие действия предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 140 и ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины направлен на рассмотрение в суд. Обвинение в суде будет поддерживать Приморская окружная прокуратура города Одессы, под процессуальным руководством которой проводилось досудебное расследование.

