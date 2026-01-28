Україна та Швейцарія будуть ділитися інформацією щодо підозрілих фінансових операцій

Україна та Швейцарія домовилися про оперативний обмін даними щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів і фінансуванні тероризму.

Державна служба фінансового моніторингу України та Швейцарське бюро з протидії відмиванню коштів підписали меморандум про співпрацю, який передбачає прямий обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій. Про це 28 січня повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

За його словами, документ є першим в історії двостороннім документом про безпосередній обмін фінансовою розвідувальною інформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії.

Меморандум передбачає взаємний та оперативний обмін даними щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів і фінансуванні тероризму — як у відповідь на запити, так і в спонтанному порядку. Співпраця здійснюватиметься відповідно до національного законодавства обох держав та стандартів Егмонтської групи.

Очікується, що новий формат взаємодії дозволить Україні та Швейцарії ефективніше протидіяти фінансовим схемам міжнародного характеру.

