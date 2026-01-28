  1. В Україні

Україна та Швейцарія будуть ділитися інформацією щодо підозрілих фінансових операцій

14:14, 28 січня 2026
Україна та Швейцарія домовилися про оперативний обмін даними щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів і фінансуванні тероризму.
Україна та Швейцарія будуть ділитися інформацією щодо підозрілих фінансових операцій
Державна служба фінансового моніторингу України та Швейцарське бюро з протидії відмиванню коштів підписали меморандум про співпрацю, який передбачає прямий обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій. Про це 28 січня повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

За його словами, документ є першим в історії двостороннім документом про безпосередній обмін фінансовою розвідувальною інформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії.

Меморандум передбачає взаємний та оперативний обмін даними щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів і фінансуванні тероризму — як у відповідь на запити, так і в спонтанному порядку. Співпраця здійснюватиметься відповідно до національного законодавства обох держав та стандартів Егмонтської групи.

Очікується, що новий формат взаємодії дозволить Україні та Швейцарії ефективніше протидіяти фінансовим схемам міжнародного характеру.

Україна Швейцарія банк

