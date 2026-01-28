Украина и Швейцария будут обмениваться информацией о подозрительных финансовых операциях

Украина и Швейцария договорились об оперативном обмене данными о подозрениях в отмывании средств, предикатных преступлениях и финансировании терроризма.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба финансового мониторинга Украины и Швейцарское бюро по противодействию отмыванию средств подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает прямой обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. Об этом 28 января сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

По его словам, документ является первым в истории двусторонним соглашением о непосредственном обмене финансовой разведывательной информацией между подразделениями финансовой разведки Украины и Швейцарии.

Меморандум предусматривает взаимный и оперативный обмен данными о подозрениях в отмывании средств, предикатных преступлениях и финансировании терроризма — как в ответ на запросы, так и в спонтанном порядке. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с национальным законодательством обеих стран и стандартами Эгмонтской группы.

Ожидается, что новый формат взаимодействия позволит Украине и Швейцарии более эффективно противодействовать финансовым схемам международного характера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.