  1. В Україні

В Івано-Франківську чоловік оформив фейкову інвалідність дружини, щоб уникнути мобілізації

23:30, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік замовив фальшиві документи про інвалідність через Telegram і використав їх для незаконної відстрочки від призову.
В Івано-Франківську чоловік оформив фейкову інвалідність дружини, щоб уникнути мобілізації
Ілюстративне фото, джерело - voladm.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Івано-Франківщини викрила схему ухилення від мобілізації, яку організував мешканець обласного центру. Чоловік використав підроблені документи про інвалідність своєї дружини, аби незаконно отримати відстрочку від призову. Фігуранту повідомлено про підозру.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, в лютому 2025 року 40-річний житель Івано-Франківська замовив через месенджер Telegram підроблене пенсійне посвідчення по інвалідності другої групи та довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії на ім’я своєї дружини. Для цього він надіслав сторонній особі фотографію та персональні дані жінки, про що вона і не знала.

Після отримання підроблених документів поштою підозрюваний умисно використовував їх як офіційні, подаючи до уповноважених установ з метою незаконного отримання відстрочки.

Так, в листопаді 2025 року він звернувся із заявою про надання відстрочки до центру надання адміністративних послуг та подав завідомо підроблені документи. Працівники Івано-Франківського районного ТЦК виявили ознаки фальсифікації та повідомили про це правоохоронні органи.

Перевірка документів через Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області підтвердила, що дружина фігуранта не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів), а також за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють  особу, причетну до виготовлення підроблених документів, з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Національна поліція поліція призов ТЦК мобілізація відстрочка інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]