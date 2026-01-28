В Івано-Франківську чоловік оформив фейкову інвалідність дружини, щоб уникнути мобілізації

Чоловік замовив фальшиві документи про інвалідність через Telegram і використав їх для незаконної відстрочки від призову.

Ілюстративне фото, джерело - voladm.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Івано-Франківщини викрила схему ухилення від мобілізації, яку організував мешканець обласного центру. Чоловік використав підроблені документи про інвалідність своєї дружини, аби незаконно отримати відстрочку від призову. Фігуранту повідомлено про підозру.

За даними слідства, в лютому 2025 року 40-річний житель Івано-Франківська замовив через месенджер Telegram підроблене пенсійне посвідчення по інвалідності другої групи та довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії на ім’я своєї дружини. Для цього він надіслав сторонній особі фотографію та персональні дані жінки, про що вона і не знала.

Після отримання підроблених документів поштою підозрюваний умисно використовував їх як офіційні, подаючи до уповноважених установ з метою незаконного отримання відстрочки.

Так, в листопаді 2025 року він звернувся із заявою про надання відстрочки до центру надання адміністративних послуг та подав завідомо підроблені документи. Працівники Івано-Франківського районного ТЦК виявили ознаки фальсифікації та повідомили про це правоохоронні органи.

Перевірка документів через Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області підтвердила, що дружина фігуранта не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів), а також за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до виготовлення підроблених документів, з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.