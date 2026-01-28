В Ивано-Франковске мужчина оформил фейковую инвалидность жены, чтобы избежать мобилизации

Мужчина заказал фальшивые документы об инвалидности через Telegram и использовал их для незаконной отсрочки от призыва.

Иллюстративное фото, источник - voladm.gov.ua

Полиция Ивано-Франковщины разоблачила схему уклонения от мобилизации, которую организовал житель областного центра. Мужчина использовал поддельные документы об инвалидности своей жены, чтобы незаконно получить отсрочку от призыва. Фигуранту сообщено о подозрении.

По данным следствия, в феврале 2025 года 40-летний житель Ивано-Франковска заказал через мессенджер Telegram поддельное пенсионное удостоверение по инвалидности второй группы и справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии на имя своей жены. Для этого он отправил постороннему лицу фотографию и персональные данные женщины, о чем она и не знала.

После получения поддельных документов по почте подозреваемый умышленно использовал их как официальные, подавая в уполномоченные учреждения с целью незаконного получения отсрочки.

Так, в ноябре 2025 года он обратился с заявлением о предоставлении отсрочки в центр предоставления административных услуг и подал заведомо поддельные документы. Работники Ивано-Франковского районного ТЦК выявили признаки фальсификации и сообщили об этом правоохранительным органам.

Проверка документов через Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области подтвердила, что жена фигуранта не состоит на учете и пенсию по инвалидности не получает.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов), а также по ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают лицо, причастное к изготовлению поддельных документов, с целью привлечения его к уголовной ответственности.

