  1. В Украине

В Ивано-Франковске мужчина оформил фейковую инвалидность жены, чтобы избежать мобилизации

23:30, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина заказал фальшивые документы об инвалидности через Telegram и использовал их для незаконной отсрочки от призыва.
В Ивано-Франковске мужчина оформил фейковую инвалидность жены, чтобы избежать мобилизации
Иллюстративное фото, источник - voladm.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Ивано-Франковщины разоблачила схему уклонения от мобилизации, которую организовал житель областного центра. Мужчина использовал поддельные документы об инвалидности своей жены, чтобы незаконно получить отсрочку от призыва. Фигуранту сообщено о подозрении.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в феврале 2025 года 40-летний житель Ивано-Франковска заказал через мессенджер Telegram поддельное пенсионное удостоверение по инвалидности второй группы и справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии на имя своей жены. Для этого он отправил постороннему лицу фотографию и персональные данные женщины, о чем она и не знала.

После получения поддельных документов по почте подозреваемый умышленно использовал их как официальные, подавая в уполномоченные учреждения с целью незаконного получения отсрочки.

Так, в ноябре 2025 года он обратился с заявлением о предоставлении отсрочки в центр предоставления административных услуг и подал заведомо поддельные документы. Работники Ивано-Франковского районного ТЦК выявили признаки фальсификации и сообщили об этом правоохранительным органам.

Проверка документов через Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области подтвердила, что жена фигуранта не состоит на учете и пенсию по инвалидности не получает.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов), а также по ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают лицо, причастное к изготовлению поддельных документов, с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Национальная полиция полиция призыв ТЦК мобилизация отсрочка инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]