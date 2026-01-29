Поліція нагадала пішоходам правила поведінки на дорозі під час ожеледиці

Пішоходам забороняється раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.

Патрульна поліція Києва надала корисні поради для пішоходів, які допоможуть уникнути травмування на слизькому дорожньому покритті.

Серед них:

Взувайтеся відповідно до погоди. Підошва з покриттям, що не ковзає, допоможе втриматися на ногах.

Плануйте свій маршрут заздалегідь, щоб уникнути зайвого поспіху.

Будьте обачнішими у місцях, де є інші пішоходи та намагайтеся уникнути штовханини.

Також у поліції нагадали, що пішоходам забороняється:

- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;

- виходити на дорогу дітям дошкільного віку без супроводу дорослих;

- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

- затримуватися і зупинятися на проїзній частині;

- рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.

