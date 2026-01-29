  1. В Україні

Поліція нагадала пішоходам правила поведінки на дорозі під час ожеледиці

07:18, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пішоходам забороняється раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.
Поліція нагадала пішоходам правила поведінки на дорозі під час ожеледиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Києва надала корисні поради для пішоходів, які допоможуть уникнути травмування на слизькому дорожньому покритті.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Серед них:

  • Взувайтеся відповідно до погоди. Підошва з покриттям, що не ковзає, допоможе втриматися на ногах.
  • Плануйте свій маршрут заздалегідь, щоб уникнути зайвого поспіху.
  • Будьте обачнішими у місцях, де є інші пішоходи та намагайтеся уникнути штовханини.

Також у поліції нагадали, що пішоходам забороняється:

- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;

- виходити на дорогу дітям дошкільного віку без супроводу дорослих;

- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

- затримуватися і зупинятися на проїзній частині;

- рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]