Полиция напомнила пешеходам правила поведения на дороге во время гололеда
07:18, 29 января 2026
Пешеходам запрещается внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.
Патрульная полиция Киева предоставила полезные советы для пешеходов, которые помогут избежать травмирования на скользком дорожном покрытии.
Среди них:
— одевайтесь по погоде. Подошва с нескользящим покрытием поможет удержаться на ногах;
— планируйте свой маршрут заранее, чтобы избежать лишней спешки;
— будьте более осторожными в местах, где есть другие пешеходы, и старайтесь избегать толчеи.
Также в полиции напомнили, что пешеходам запрещается:
- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
- выходить на дорогу детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полосы движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;
- задерживаться и останавливаться на проезжей части;
- двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
