Полиция напомнила пешеходам правила поведения на дороге во время гололеда

Патрульная полиция Киева предоставила полезные советы для пешеходов, которые помогут избежать травмирования на скользком дорожном покрытии.

Среди них:

— одевайтесь по погоде. Подошва с нескользящим покрытием поможет удержаться на ногах;

— планируйте свой маршрут заранее, чтобы избежать лишней спешки;

— будьте более осторожными в местах, где есть другие пешеходы, и старайтесь избегать толчеи.

Также в полиции напомнили, что пешеходам запрещается:

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

выходить на дорогу детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полосы движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

задерживаться и останавливаться на проезжей части;

двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

