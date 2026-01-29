  1. В Украине

Полиция напомнила пешеходам правила поведения на дороге во время гололеда

07:18, 29 января 2026
Пешеходам запрещается внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.
Патрульная полиция Киева предоставила полезные советы для пешеходов, которые помогут избежать травмирования на скользком дорожном покрытии.

Среди них:

— одевайтесь по погоде. Подошва с нескользящим покрытием поможет удержаться на ногах;

— планируйте свой маршрут заранее, чтобы избежать лишней спешки;

— будьте более осторожными в местах, где есть другие пешеходы, и старайтесь избегать толчеи.

Также в полиции напомнили, что пешеходам запрещается:

  • внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
  • выходить на дорогу детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
  • переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полосы движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;
  • задерживаться и останавливаться на проезжей части;
  • двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Национальная полиция

