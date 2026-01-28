  1. В Україні

У КМДА спростували інформацію про смерть жінки від переохолодження у квартирі

18:46, 28 січня 2026
У КМДА кажуть, що пенсіонерка померла від серцевої недостатності.
фото: поліція
У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію, що з’явилася в мережі, про нібито загибель жінки від переохолодження у власній квартирі в Києві.

Як повідомили в КМДА, за офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Дані про замерзання не підтвердилися.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що нібито у Києві на Подолі в своїй квартирі від холоду померла жінка, яка пережила Голокост.

У поліції уточнили, що інцидент стався приблизно два тижні тому. За словами правоохоронців, звернення надійшло від жителя будинку, який поскаржився на затоплення з квартири поверхом вище.

Під час примусового відкриття дверей поліцейські виявили в оселі 88-річну жінку без ознак життя. Водночас квартира не була затоплена — волога зафіксована лише на кухні через пошкодження герметичності трубопроводу.

Київ КМДА

