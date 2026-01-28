В КГГА опровергли информацию о смерти женщины от переохлаждения в квартире

В КГГА говорят, что пенсионерка умерла от сердечной недостаточности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской городской государственной администрации опровергли появившуюся в сети информацию о якобы гибели женщины от переохлаждения в собственной квартире в Киеве.

Как сообщили в КГГА, по официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Данные о замерзании не подтвердились.

Ранее в СМИ сообщали, что якобы в Киеве на Подоле в своей квартире от холода умерла пережившая Холокост женщина.

В полиции уточнили, что инцидент произошел около двух недель назад. По словам правоохранителей, обращение поступило от жителя дома, который пожаловался на затопление из квартиры этажом выше.

Во время принудительного открытия двери полицейские обнаружили в доме 88-летнюю женщину без признаков жизни. В то же время квартира не была затоплена — влага зафиксирована только на кухне из-за повреждения герметичности трубопровода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.