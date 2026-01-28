  1. В Украине

В КГГА опровергли информацию о смерти женщины от переохлаждения в квартире

18:46, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В КГГА говорят, что пенсионерка умерла от сердечной недостаточности.
В КГГА опровергли информацию о смерти женщины от переохлаждения в квартире
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской городской государственной администрации опровергли появившуюся в сети информацию о якобы гибели женщины от переохлаждения в собственной квартире в Киеве.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в КГГА, по официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Данные о замерзании не подтвердились.

Ранее в СМИ сообщали, что якобы в Киеве на Подоле в своей квартире от холода умерла пережившая Холокост женщина.

В полиции уточнили, что инцидент произошел около двух недель назад. По словам правоохранителей, обращение поступило от жителя дома, который пожаловался на затопление из квартиры этажом выше.

Во время принудительного открытия двери полицейские обнаружили в доме 88-летнюю женщину без признаков жизни. В то же время квартира не была затоплена — влага зафиксирована только на кухне из-за повреждения герметичности трубопровода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]