Світло усюди за графіком: в Укренерго повідомили про відключення 29 січня

29 січня по всій Україні протягом доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

У четвер, 29 січня, по всій Україні протягом доби діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії, а для промислових споживачів також буде запроваджено обмеження потужності. Про це повідомили в Укренерго.

Причина — наслідки російськи атак на енергетичні об’єкти.

В Укренерго наголошують, що ситуація може змінюватися. Дізнатися точний час та тривалість відключень за конкретною адресою можна на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли світло подається за графіком.

