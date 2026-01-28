Світло усюди за графіком: в Укренерго повідомили про відключення 29 січня
19:08, 28 січня 2026
29 січня по всій Україні протягом доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.
У четвер, 29 січня, по всій Україні протягом доби діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії, а для промислових споживачів також буде запроваджено обмеження потужності. Про це повідомили в Укренерго.
Причина — наслідки російськи атак на енергетичні об’єкти.
В Укренерго наголошують, що ситуація може змінюватися. Дізнатися точний час та тривалість відключень за конкретною адресою можна на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли світло подається за графіком.
