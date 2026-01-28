Свет везде по графику: в Укрэнерго сообщили об отключениях 29 января
19:08, 28 января 2026
29 января по всей Украине в течение суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
В четверг, 29 января, по всей Украине в течение суток будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии, а для промышленных потребителей также будут введены ограничения мощности. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Причина — последствия российских атак на энергетические объекты.
В Укрэнерго подчеркивают, что ситуация может изменяться. Узнать точное время и продолжительность отключений можно на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Граждан призывают бережно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику.
