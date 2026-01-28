  1. В Україні

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключень електроенергії, — ДТЕК

23:41, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла з опівночі 29 січня.
Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключень електроенергії, — ДТЕК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві з опівночі запроваджують тимчасові графіки відключення електроенергії, які працюватимуть за оновленим принципом. Для кожного житлового будинку буде визначено окремий розклад. Про це повідомили в ДТЕК.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У компанії зазначають, що енергетична система країни й надалі перебуває у складному стані. У разі повторних атак з боку Росії, особливо за умов зниження температури, столиця може знову перейти до аварійних відключень світла.

Також у ДТЕК попередили, що в перші дні нові графіки коригуватимуться безпосередньо в процесі роботи, тому можливі певні неточності.

Основні умови:

  • графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
  • вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
  • для кожного будинку буде свій графік.

Графіки можна подивитись в чат-боті та на сайті. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ енергетика світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]