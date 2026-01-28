Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключень електроенергії, — ДТЕК

Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла з опівночі 29 січня.

У Києві з опівночі запроваджують тимчасові графіки відключення електроенергії, які працюватимуть за оновленим принципом. Для кожного житлового будинку буде визначено окремий розклад. Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначають, що енергетична система країни й надалі перебуває у складному стані. У разі повторних атак з боку Росії, особливо за умов зниження температури, столиця може знову перейти до аварійних відключень світла.

Також у ДТЕК попередили, що в перші дні нові графіки коригуватимуться безпосередньо в процесі роботи, тому можливі певні неточності.

Основні умови:

графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

для кожного будинку буде свій графік.

Графіки можна подивитись в чат-боті та на сайті.

