  1. В Украине

Киев с полуночи переходит на временные графики отключения электроэнергии, — ДТЭК

23:41, 28 января 2026
Киев переходит на временные графики отключения света с полуночи 29 января.
В Киеве с полуночи вводят временные графики отключения электроэнергии, которые будут работать по обновленному принципу. Для каждого жилого дома будет определено отдельное расписание. Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании отмечают, что энергетическая система страны и дальше находится в сложном состоянии. В случае повторных атак со стороны России, особенно при понижении температуры, столица может снова перейти к аварийным отключениям света.

Также в ДТЭК предупредили, что в первые дни новые графики будут корректироваться непосредственно в процессе работы, поэтому возможны определенные неточности.

Основные условия:

  • графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
  • они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
  • для каждого дома будет свой график.

Графики можно посмотреть в чат-боте и на сайте.

Киев энергетика свет графики отключений света

