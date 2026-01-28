Киев с полуночи переходит на временные графики отключения электроэнергии, — ДТЭК
В Киеве с полуночи вводят временные графики отключения электроэнергии, которые будут работать по обновленному принципу. Для каждого жилого дома будет определено отдельное расписание. Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании отмечают, что энергетическая система страны и дальше находится в сложном состоянии. В случае повторных атак со стороны России, особенно при понижении температуры, столица может снова перейти к аварийным отключениям света.
Также в ДТЭК предупредили, что в первые дни новые графики будут корректироваться непосредственно в процессе работы, поэтому возможны определенные неточности.
Основные условия:
- графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
- они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- для каждого дома будет свой график.
Графики можно посмотреть в чат-боте и на сайте.
